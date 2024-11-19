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Вложения России в гособлигации США выросли до 25 миллионов долларов
Вложения России в гособлигации США выросли до 25 миллионов долларов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Вложения России в гособлигации США выросли до 25 миллионов долларов
Портфель гособлигаций США, принадлежащий России, вырос за сентябрь текущего года на 1 миллион долларов, до 25 миллионов долларов, следует из данных минфина США. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:35+0300
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экономика
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Портфель гособлигаций США, принадлежащий России, вырос за сентябрь текущего года на 1 миллион долларов, до 25 миллионов долларов, следует из данных минфина США.Ведомство также опубликовало статистику, согласно которой портфель РФ теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах, а также 3 миллионов - в краткосрочных. Месяцем же ранее стоимость долгосрочных бумаг, находящихся во владении у России, составляла 21 миллион долларов.Среди крупнейших держателей долга Штатов лидирует Япония, ее вложения в сентябре составили 1,123 триллиона долларов. На втором месте - Китай с 772 миллиардами долларов. Тройку замыкает Британия с объемом облигаций в 764,7 миллиарда долларов.
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минфин сша, россия
Экономика, Минфин США, РОССИЯ
Вложения России в гособлигации США выросли до 25 миллионов долларов
Минфин: вложения РФ в американские гособлигации в сентябре выросли до $25 млн
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Портфель гособлигаций США, принадлежащий России, вырос за сентябрь текущего года на 1 миллион долларов, до 25 миллионов долларов, следует из данных минфина США.
Ведомство также опубликовало статистику, согласно которой портфель РФ теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах, а также 3 миллионов - в краткосрочных. Месяцем же ранее стоимость долгосрочных бумаг, находящихся во владении у России, составляла 21 миллион долларов.
Среди крупнейших держателей долга Штатов лидирует Япония, ее вложения в сентябре составили 1,123 триллиона долларов. На втором месте - Китай с 772 миллиардами долларов. Тройку замыкает Британия с объемом облигаций в 764,7 миллиарда долларов.
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