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В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России - 19.11.2024, ПРАЙМ
В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил информацию о том, что украинская армия использовала ракеты ATACMS для атаки по российской территории в... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:21+0300
2024-11-19T15:21+0300
2024-11-19T15:21+0300
политика
украина
удары по территории россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил информацию о том, что украинская армия использовала ракеты ATACMS для атаки по российской территории в пределах международно признанных границ. Об этом сообщил украинский телеканал "24 канал"."24 канал" пытался получить комментарий Генштаба по этому поводу, однако там отметили, что не владеют такой информацией", — сказано в материале издания.Несколько украинских СМИ ранее сообщили о первой атаке украинской армии баллистическими ракетами ATACMS по российской территории.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
https://1prime.ru/20241119/rakety-852916863.html
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украина, удары по территории россии
Политика, УКРАИНА, удары по территории России
В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
В Генштабе ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил информацию о том, что украинская армия использовала ракеты ATACMS для атаки по российской территории в пределах международно признанных границ. Об этом сообщил украинский телеканал "24 канал".
"24 канал" пытался получить комментарий Генштаба по этому поводу, однако там отметили, что не владеют такой информацией", — сказано в материале издания.
Несколько украинских СМИ ранее сообщили о первой атаке украинской армии баллистическими ракетами ATACMS по российской территории.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
ВСУ ночью впервые нанесли удар ракетами ATACMS по территории России