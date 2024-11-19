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Вучич рассказал, сколько платит Сербия за российский газ - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Вучич рассказал, сколько платит Сербия за российский газ
Вучич рассказал, сколько платит Сербия за российский газ - 19.11.2024, ПРАЙМ
Вучич рассказал, сколько платит Сербия за российский газ
Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены. Вместе с тем расход в отопительный период увеличивается до рекордных показателей. Об этом рассказал... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T21:43+0300
2024-11-19T21:43+0300
энергетика
сербия
россия
александр вучич
газ
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БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены. Вместе с тем расход в отопительный период увеличивается до рекордных показателей. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич. Он также сообщил, что Белграду предстоят переговоры с российской стороной. Он выразил уверенность, что будут достигнуты благоприятные условия договора. "Сейчас платим за газ по цене в 323 доллара за 1000 кубометров, цены меняются поквартально, а цена на рынке сейчас на (бирже в Нидерландах – ред.) TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров. Как видите, у нас 60-63% рыночной цены газа, что нам дает огромные шансы на газовых электростанциях производить энергию и снабжать население", - заявил Вучич во вторник в ходе обращения к гражданам. Президент Сербии заверил, что у страны "будет достаточно газа", но отметил, что расход голубого топлива еще никогда не был таким высоким. "В данный момент у нас 504 миллиона кубометров газа в резерве… За вчерашний день мы потратили 13,6 миллиона кубометров газа, что является невероятным количеством. Уверен, что на праздник Святого Николая (19 декабря) и около православного Рождества (7 января) будем расходовать около 20 миллионов кубометров в сутки, это незафиксированные до сих пор объемы в нашей стране", - указал Вучич. По его словам, зарезервированы также 2,5 миллиона тонн угля для производства электричества на ТЭЦ в течение 20 дней. Вучич сообщил, что отдал приказ армии Сербии увеличить до 150% все резервы, чтобы повысить запас горючего до 42 тысяч тонн. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
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сербия, россия, александр вучич, газ
Энергетика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, Александр Вучич, Газ
21:43 19.11.2024
 
Вучич рассказал, сколько платит Сербия за российский газ

Вучич заявил, что Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены. Вместе с тем расход в отопительный период увеличивается до рекордных показателей. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.
Он также сообщил, что Белграду предстоят переговоры с российской стороной. Он выразил уверенность, что будут достигнуты благоприятные условия договора.
"Сейчас платим за газ по цене в 323 доллара за 1000 кубометров, цены меняются поквартально, а цена на рынке сейчас на (бирже в Нидерландах – ред.) TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров. Как видите, у нас 60-63% рыночной цены газа, что нам дает огромные шансы на газовых электростанциях производить энергию и снабжать население", - заявил Вучич во вторник в ходе обращения к гражданам.
Президент Сербии заверил, что у страны "будет достаточно газа", но отметил, что расход голубого топлива еще никогда не был таким высоким.
"В данный момент у нас 504 миллиона кубометров газа в резерве… За вчерашний день мы потратили 13,6 миллиона кубометров газа, что является невероятным количеством. Уверен, что на праздник Святого Николая (19 декабря) и около православного Рождества (7 января) будем расходовать около 20 миллионов кубометров в сутки, это незафиксированные до сих пор объемы в нашей стране", - указал Вучич.
По его словам, зарезервированы также 2,5 миллиона тонн угля для производства электричества на ТЭЦ в течение 20 дней. Вучич сообщил, что отдал приказ армии Сербии увеличить до 150% все резервы, чтобы повысить запас горючего до 42 тысяч тонн.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
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