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Кабмин выделил почти шесть миллиардов рублей пострадавшим в приграничье - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин выделил почти шесть миллиардов рублей пострадавшим в приграничье
Кабмин выделил почти шесть миллиардов рублей пострадавшим в приграничье - 19.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделил почти шесть миллиардов рублей пострадавшим в приграничье
Правительство России выделило дополнительно почти 6 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской и Белгородской областях, соответствующие распоряжения... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:53+0300
2024-11-19T10:53+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно почти 6 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской и Белгородской областях, соответствующие распоряжения подписаны, сообщает кабмин РФ. "Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей. Подписаны распоряжения о направлении дополнительного финансирования на выплаты гражданам, которые лишились имущества первой необходимости, а также на компенсацию расходов семей, вынужденно покинувших своё жильё в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении. Так, более 3,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства пойдут на дополнительную помощь жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Они получат выплаты по 150 тысяч рублей на человека. Ранее на эти цели уже было направлено более 13,4 миллиарда рублей, отмечается в пресс-релизе. Еще более 1 миллиарда рублей предназначено для компенсации расходов на аренду жилья семьям, которые временно проживают в других районах Курской области, рассказали в кабмине. "Также правительство выделило средства на дополнительную финансовую поддержку жителей Белгородской области. Это позволит оказать пострадавшим единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости", - отмечается в сообщении. Согласно распоряжению, на эти цели из резервного фонда правительства выделено 983,8 миллиона рублей. "Вопросы помощи пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей обсуждались на заседании правительства 15 ноября. Комментируя их, Михаил Мишустин сообщил, что правительство также направит средства на выплаты жителям двух регионов на покупку или строительство жилья взамен разрушенного. По словам председателя правительства, в общей сложности на эти цели будет выделено около 17,5 миллиарда рублей", - заключили в правительстве.
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
10:53 19.11.2024
 
Кабмин выделил почти шесть миллиардов рублей пострадавшим в приграничье

Кабмин выделил почти 6 миллиардов рублей пострадавшим в приграничных районах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно почти 6 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской и Белгородской областях, соответствующие распоряжения подписаны, сообщает кабмин РФ.
"Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей. Подписаны распоряжения о направлении дополнительного финансирования на выплаты гражданам, которые лишились имущества первой необходимости, а также на компенсацию расходов семей, вынужденно покинувших своё жильё в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
Так, более 3,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства пойдут на дополнительную помощь жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Они получат выплаты по 150 тысяч рублей на человека. Ранее на эти цели уже было направлено более 13,4 миллиарда рублей, отмечается в пресс-релизе.
Еще более 1 миллиарда рублей предназначено для компенсации расходов на аренду жилья семьям, которые временно проживают в других районах Курской области, рассказали в кабмине.
"Также правительство выделило средства на дополнительную финансовую поддержку жителей Белгородской области. Это позволит оказать пострадавшим единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости", - отмечается в сообщении. Согласно распоряжению, на эти цели из резервного фонда правительства выделено 983,8 миллиона рублей.
"Вопросы помощи пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей обсуждались на заседании правительства 15 ноября. Комментируя их, Михаил Мишустин сообщил, что правительство также направит средства на выплаты жителям двух регионов на покупку или строительство жилья взамен разрушенного. По словам председателя правительства, в общей сложности на эти цели будет выделено около 17,5 миллиарда рублей", - заключили в правительстве.
 
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