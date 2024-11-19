https://1prime.ru/20241119/vystavka-852903299.html
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей - 19.11.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей
"СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:05+0300
2024-11-19T08:05+0300
2024-11-19T08:05+0300
сбербанк
выставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_0:333:3036:2041_1920x0_80_0_0_769ba7326960171d0b3420a9bdec9180.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА Новости в компании. "СберСтрахование" застраховала экспонаты выставки "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", открывшейся в Музеях Московского Кремля. Страховая сумма составляет 1 миллиард рублей. Выставка проходит с 15 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года", - отметили там. Проект посвящен наследникам Петра Великого и участникам дворцовых переворотов. Экспозиция охватывает период от вступления на престол в 1725 году императрицы Екатерины I до убийства императора Павла в результате заговора в марте 1801 года. Посетители выставки смогут ознакомиться с портретами и личными вещами князей Долгоруковых и Александра Меншикова, а также графов Петра Шувалова и Алексея Разумовских и многих других, пояснили в компании. Участие в выставочном проекте приняли 14 российских музеев, архивов и библиотек. Посетителям будут доступны более 250 уникальных экспонатов и документов, в числе которых завещание Екатерины I и "Кондиции" - документ, ограничивающий власть монарха, - представленные императрице Анне Иоанновне при восхождении на престол и впоследствии разорванные ею, указали эксперты. "Экспонаты застрахованы от всех рисков, включая опасные природные явления, кражи и противоправные действия третьих лиц. Период страхования распространяется не только на время проведения выставки, а также на время транспортировки экспонатов, монтажа и демонтажа экспозиции", - поделились данными страховщики.
https://1prime.ru/20241119/telegram-852896704.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_6f59c0b9602eef603f66ff5c88b56473.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, выставка
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей
"СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого…" на 1 млрд рублей
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА Новости в компании.
"СберСтрахование" застраховала экспонаты выставки "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", открывшейся в Музеях Московского Кремля. Страховая сумма составляет 1 миллиард рублей. Выставка проходит с 15 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года", - отметили там.
Проект посвящен наследникам Петра Великого и участникам дворцовых переворотов. Экспозиция охватывает период от вступления на престол в 1725 году императрицы Екатерины I до убийства императора Павла в результате заговора в марте 1801 года. Посетители выставки смогут ознакомиться с портретами и личными вещами князей Долгоруковых и Александра Меншикова, а также графов Петра Шувалова и Алексея Разумовских и многих других, пояснили в компании.
Участие в выставочном проекте приняли 14 российских музеев, архивов и библиотек. Посетителям будут доступны более 250 уникальных экспонатов и документов, в числе которых завещание Екатерины I и "Кондиции" - документ, ограничивающий власть монарха, - представленные императрице Анне Иоанновне при восхождении на престол и впоследствии разорванные ею, указали эксперты.
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram
"Экспонаты застрахованы от всех рисков, включая опасные природные явления, кражи и противоправные действия третьих лиц. Период страхования распространяется не только на время проведения выставки, а также на время транспортировки экспонатов, монтажа и демонтажа экспозиции", - поделились данными страховщики.