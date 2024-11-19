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"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей - 19.11.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей
"СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:05+0300
2024-11-19T08:05+0300
сбербанк
выставка
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА Новости в компании. "СберСтрахование" застраховала экспонаты выставки "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", открывшейся в Музеях Московского Кремля. Страховая сумма составляет 1 миллиард рублей. Выставка проходит с 15 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года", - отметили там. Проект посвящен наследникам Петра Великого и участникам дворцовых переворотов. Экспозиция охватывает период от вступления на престол в 1725 году императрицы Екатерины I до убийства императора Павла в результате заговора в марте 1801 года. Посетители выставки смогут ознакомиться с портретами и личными вещами князей Долгоруковых и Александра Меншикова, а также графов Петра Шувалова и Алексея Разумовских и многих других, пояснили в компании. Участие в выставочном проекте приняли 14 российских музеев, архивов и библиотек. Посетителям будут доступны более 250 уникальных экспонатов и документов, в числе которых завещание Екатерины I и "Кондиции" - документ, ограничивающий власть монарха, - представленные императрице Анне Иоанновне при восхождении на престол и впоследствии разорванные ею, указали эксперты. "Экспонаты застрахованы от всех рисков, включая опасные природные явления, кражи и противоправные действия третьих лиц. Период страхования распространяется не только на время проведения выставки, а также на время транспортировки экспонатов, монтажа и демонтажа экспозиции", - поделились данными страховщики.
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сбербанк, выставка
Сбербанк, выставка
08:05 19.11.2024
 
"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей

"СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого…" на 1 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА Новости в компании.
"СберСтрахование" застраховала экспонаты выставки "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", открывшейся в Музеях Московского Кремля. Страховая сумма составляет 1 миллиард рублей. Выставка проходит с 15 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года", - отметили там.
Проект посвящен наследникам Петра Великого и участникам дворцовых переворотов. Экспозиция охватывает период от вступления на престол в 1725 году императрицы Екатерины I до убийства императора Павла в результате заговора в марте 1801 года. Посетители выставки смогут ознакомиться с портретами и личными вещами князей Долгоруковых и Александра Меншикова, а также графов Петра Шувалова и Алексея Разумовских и многих других, пояснили в компании.
Участие в выставочном проекте приняли 14 российских музеев, архивов и библиотек. Посетителям будут доступны более 250 уникальных экспонатов и документов, в числе которых завещание Екатерины I и "Кондиции" - документ, ограничивающий власть монарха, - представленные императрице Анне Иоанновне при восхождении на престол и впоследствии разорванные ею, указали эксперты.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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02:02
"Экспонаты застрахованы от всех рисков, включая опасные природные явления, кражи и противоправные действия третьих лиц. Период страхования распространяется не только на время проведения выставки, а также на время транспортировки экспонатов, монтажа и демонтажа экспозиции", - поделились данными страховщики.
 
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