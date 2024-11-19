https://1prime.ru/20241119/vystavka-852903299.html

"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей

"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей - 19.11.2024, ПРАЙМ

"СберСтрахование" застраховало выставку в Кремле на 1 миллиард рублей

"СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T08:05+0300

2024-11-19T08:05+0300

2024-11-19T08:05+0300

сбербанк

выставка

https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_0:333:3036:2041_1920x0_80_0_0_769ba7326960171d0b3420a9bdec9180.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "СберСтрахование" застраховало выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле на 1 миллиард рублей, рассказали РИА Новости в компании. "СберСтрахование" застраховала экспонаты выставки "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", открывшейся в Музеях Московского Кремля. Страховая сумма составляет 1 миллиард рублей. Выставка проходит с 15 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года", - отметили там. Проект посвящен наследникам Петра Великого и участникам дворцовых переворотов. Экспозиция охватывает период от вступления на престол в 1725 году императрицы Екатерины I до убийства императора Павла в результате заговора в марте 1801 года. Посетители выставки смогут ознакомиться с портретами и личными вещами князей Долгоруковых и Александра Меншикова, а также графов Петра Шувалова и Алексея Разумовских и многих других, пояснили в компании. Участие в выставочном проекте приняли 14 российских музеев, архивов и библиотек. Посетителям будут доступны более 250 уникальных экспонатов и документов, в числе которых завещание Екатерины I и "Кондиции" - документ, ограничивающий власть монарха, - представленные императрице Анне Иоанновне при восхождении на престол и впоследствии разорванные ею, указали эксперты. "Экспонаты застрахованы от всех рисков, включая опасные природные явления, кражи и противоправные действия третьих лиц. Период страхования распространяется не только на время проведения выставки, а также на время транспортировки экспонатов, монтажа и демонтажа экспозиции", - поделились данными страховщики.

https://1prime.ru/20241119/telegram-852896704.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, выставка