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Чистая прибыль Walmart выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль Walmart выросла в 1,4 раза - 19.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Walmart выросла в 1,4 раза

Приходящаяся на головную компанию консолидированная чистая прибыль американской розничной торговой сети Walmart, по итогам первых трех кварталов 2024-2025... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:27+0300

2024-11-19T15:27+0300

2024-11-19T15:27+0300

экономика

сша

walmart

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию консолидированная чистая прибыль американской розничной торговой сети Walmart, по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года (завершились 31 октября), увеличилась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 14,182 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам этого периода увеличилась до 1,75 доллара с 1,24 доллара в аналогичном периоде прошлого финансового года. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 5,4%, составив 500,431 миллиарда долларов. Компания по итогам третьего квартала финансового года получила консолидированную чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в размере 4,577 миллиарда долларов, что в десять раз больше, чем прибыль годом ранее. Разводненная чистая прибыль на акцию подскочила до 0,57 доллара с 0,06 доллара за третий квартал прошлого финансового года. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,58 доллара при прогнозе в 0,53 доллара. Общая выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась на 5,5% год к году и составила 169,588 миллиарда долларов при прогнозе в 167,67 миллиарда. По итогам всего финансового года прогнозируется увеличение чистых продаж на 4,8-5,1%, кварталом ранее ожидался рост на 3,75-4,75%. Рост скорректированной операционной прибыли в текущем финансовом году ожидается на 8,5-9,25%, а не на 6,5-8%. Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 4,1%. Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,5 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.

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сша, walmart, чистая прибыль, отчетность