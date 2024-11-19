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В Китае призвали Россию усилить влияние Глобального Юга
В Китае призвали Россию усилить влияние Глобального Юга - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Китае призвали Россию усилить влияние Глобального Юга
Москва и Пекин должны работать над усилением влияния Глобального Юга и повышением его роли в многополярном мире, подчеркнул глава МИД Китая Ван И в ходе встречи | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:44+0300
2024-11-19T08:44+0300
2024-11-19T08:57+0300
политика
ван и
россия
китай
глобальный юг
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ПЕКИН, 19 ноя – ПРАЙМ. Москва и Пекин должны работать над усилением влияния Глобального Юга и повышением его роли в многополярном мире, подчеркнул глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. "Китай и Россия должны ... сделать механизм БРИКС больше и сильнее", - призвал китайский дипломат, его слова приводит министерство.Он также предложил организовать ряд совместных мероприятий в 2025 году по случаю 80-летия со дня победы во Второй мировой войне. Таким образом, отметил Ван И, "Китай и Россия должны ... решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне, международную справедливость и беспристрастность".
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ван и, россия, китай, глобальный юг
Политика, Ван И, РОССИЯ, КИТАЙ, Глобальный Юг
В Китае призвали Россию усилить влияние Глобального Юга
Ван И: Китай и Россия должны работать над тем, чтобы усилить влияние Глобального Юга
ПЕКИН, 19 ноя – ПРАЙМ. Москва и Пекин должны работать над усилением влияния Глобального Юга и повышением его роли в многополярном мире, подчеркнул глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
"Китай и Россия должны ... сделать механизм БРИКС больше и сильнее", - призвал китайский дипломат, его слова приводит министерство.
Он также предложил организовать ряд совместных мероприятий в 2025 году по случаю 80-летия со дня победы во Второй мировой войне. Таким образом, отметил Ван И, "Китай и Россия должны ... решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне, международную справедливость и беспристрастность".
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