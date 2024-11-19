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В Минфине отметили улучшение конъюнктуры на рынке внутренних займов

В Минфине отметили улучшение конъюнктуры на рынке внутренних займов - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Минфине отметили улучшение конъюнктуры на рынке внутренних займов

Минфин РФ видит улучшение конъюнктуры на рынке внутренних займов, готов гибко реагировать на спрос, сообщил журналистам замминистра финансов России Владимир... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:03+0300

2024-11-19T17:03+0300

2024-11-19T17:03+0300

минфин

займы

россия

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ видит улучшение конъюнктуры на рынке внутренних займов, готов гибко реагировать на спрос, сообщил журналистам замминистра финансов России Владимир Колычев."В целом мы видим по последним размещениям, что конъюнктура улучшается, успокаивается. Доходности перестали расти, даже снизились. На той неделе разместили значимый объем (ОФЗ – ред.) в сравнении с предыдущими неделями", - рассказал Колычев.Отвечая на вопрос о выборе инструментов для размещения, замминистра отметил, что Минфин будет ориентироваться на спрос со стороны инвесторов."Что будет спросом пользоваться. Последнее время фиксы (облигации с фиксированным доходом – ред.) пользовались. Если ситуация поменяется, будем гибко реагировать на запросы", - сказал он.Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале текущего года – 2,4 триллиона рублей, при этом с начала октября Минфину удалось выполнить только 8,6% от плана.Плановый объем размещения ОФЗ на текущий год составляет 3,9 триллиона рублей.

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минфин, займы, россия