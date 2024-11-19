https://1prime.ru/20241119/zelenskiy-852922071.html

Украина намерена произвести три тысячи крылатых ракет, заявил Зеленский

Украина намерена произвести три тысячи крылатых ракет, заявил Зеленский - 19.11.2024, ПРАЙМ

Украина намерена произвести три тысячи крылатых ракет, заявил Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что в следующем году Украина хотела бы произвести 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:15+0300

2024-11-19T17:15+0300

2024-11-19T17:15+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

ракеты

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что в следующем году Украина хотела бы произвести 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. "В этом году мы уже произвели более чем 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов к артиллерии калибром от 60 до 155 миллиметров. Наращиваем это производство. Также наращиваем все, что касается дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде. Он также отметил, что Киев смог привлечь более 40 иностранных оборонных компаний к работе на Украине. В сфере украинского ВПК, по словам Зеленского, работают более 600 отечественных компаний, которые в целом обеспечивают 300 тысяч рабочих мест. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, владимир зеленский, ракеты