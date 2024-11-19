Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/zelenskiy-852926597.html
Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России
Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России - 19.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России
Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:25+0300
2024-11-19T19:25+0300
политика
украина
владимир зеленский
ракетные удары
всу
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории. Он также заявил о намерении применять баллистические ракеты ATACMS. Видео пресс-конференции опубликовано в Telegram-канале агентства РБК-Украина"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — сказал Зеленский. Кроме того, он заявил о намерении использовать ракеты ATACMS по территории России. По его словам, у Киева "есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один". "И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для ударов по российской территории. При этом он не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS. Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области, при этом российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября писали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
https://1prime.ru/20241119/borrel-852922834.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, ракетные удары, всу, ракеты atacms
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ракетные удары, ВСУ, ракеты ATACMS
19:25 19.11.2024
 
Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России

Зеленский заявил, что Киев будет применять для ударов ATACMS

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории. Он также заявил о намерении применять баллистические ракеты ATACMS. Видео пресс-конференции опубликовано в Telegram-канале агентства РБК-Украина
"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — сказал Зеленский.
Кроме того, он заявил о намерении использовать ракеты ATACMS по территории России. По его словам, у Киева "есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один".
"И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для ударов по российской территории.
При этом он не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS.
Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области, при этом российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября писали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
ЕС продолжит поставлять Киеву боеприпасы, заявил Боррель
17:32
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийракетные ударыВСУракеты ATACMS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала