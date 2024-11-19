https://1prime.ru/20241119/zelenskiy-852926597.html

Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России

Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России - 19.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России

Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:25+0300

2024-11-19T19:25+0300

2024-11-19T19:25+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории. Он также заявил о намерении применять баллистические ракеты ATACMS. Видео пресс-конференции опубликовано в Telegram-канале агентства РБК-Украина"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — сказал Зеленский. Кроме того, он заявил о намерении использовать ракеты ATACMS по территории России. По его словам, у Киева "есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один". "И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для ударов по российской территории. При этом он не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS. Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области, при этом российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября писали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

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украина, владимир зеленский, ракетные удары, всу, ракеты atacms