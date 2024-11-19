https://1prime.ru/20241119/zelenskiy-852930042.html

"Можете плакать". На Западе считают, что Зеленский уже решил судьбу Украины

"Можете плакать". На Западе считают, что Зеленский уже решил судьбу Украины - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Можете плакать". На Западе считают, что Зеленский уже решил судьбу Украины

Приняв решение нанести удар американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории, Владимир Зеленский предопределил свою судьбу и судьбу... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T23:40+0300

2024-11-19T23:40+0300

2024-11-19T23:44+0300

политика

украина

владимир зеленский

ракеты atacms

ракетный удар

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Приняв решение нанести удар американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории, Владимир Зеленский предопределил свою судьбу и судьбу Украины. Такое мнение выразил в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл."Прощай, Украина. Прощай, Зеленский", — написал он на русском языке."Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России "неспровоцированным", — добавил журналист.Он также отметил, что не расстроился бы, если бы президент России Владимир Путин решил поступить как считает нужным с украинскими властями.Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, а также заявил о намерении применять ATACMS.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что данное разрешение касается ударов по российской территории в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября сообщали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

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украина, владимир зеленский, ракеты atacms, ракетный удар