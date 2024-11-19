https://1prime.ru/20241119/zoloto-852919078.html

СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России

СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России - 19.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России

Золото выросло в цене на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины РФ, передает агентство Bloomberg. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T16:14+0300

2024-11-19T16:14+0300

2024-11-19T16:14+0300

экономика

золото

ядерная угроза

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Золото выросло в цене на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины РФ, передает агентство Bloomberg.В издании отметили, что новый документ также обусловил рост японской йены и швейцарского франка. Авторы объяснили, что подобные "активы-убежища" всегда растут в цене на фоне геополитической напряженности. Золото выросло на 0,9 процентных пункта до 2635 долларов за унцию.

https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852918245.html

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золото, ядерная угроза