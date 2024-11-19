https://1prime.ru/20241119/zoloto-852919078.html
СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России
СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России
Золото выросло в цене на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины РФ, передает агентство Bloomberg. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:14+0300
2024-11-19T16:14+0300
2024-11-19T16:14+0300
экономика
золото
ядерная угроза
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Золото выросло в цене на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины РФ, передает агентство Bloomberg.В издании отметили, что новый документ также обусловил рост японской йены и швейцарского франка. Авторы объяснили, что подобные "активы-убежища" всегда растут в цене на фоне геополитической напряженности. Золото выросло на 0,9 процентных пункта до 2635 долларов за унцию.
https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852918245.html
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золото, ядерная угроза
Экономика, золото, ядерная угроза
СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России
Bloomberg: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России