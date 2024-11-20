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"Абхазия определилась". Вот что Россия готова дать ближайшему союзнику

"Абхазия определилась". Вот что Россия готова дать ближайшему союзнику - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Абхазия определилась". Вот что Россия готова дать ближайшему союзнику

Нынешняя абхазская оппозиция сформировалась на фоне планов по ратификации соглашения с Россией, которое предусматривает гарантии для российских инвесторов. Но... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:45+0300

2024-11-20T11:45+0300

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политика

абхазия

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инвестиции

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Нынешняя абхазская оппозиция сформировалась на фоне планов по ратификации соглашения с Россией, которое предусматривает гарантии для российских инвесторов. Но на самом деле сотрудничество с Россией – единственная возможность для Абхазии развивать свою экономику, рассказал агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.Оппозиционные силы выступают против ратификации этого документа, так как опасаются, что российские компании могут выкупить большинство апартаментов в республике, а затем начнут реализовывать собственные строительные проекты, тем самым, якобы, не давая возможности развиваться местным предпринимателям.Также протестующие утверждают, что межгосударственный договор якобы может спровоцировать рост цен на жилье в республике, создать экономические риски и негативно отразиться на местном бизнесе.На самом деле ни о каком ущемлении абхазских предпринимателей речи быть не может. Более того, договор как раз-таки даст возможность Абхазии развивать целый ряд отраслей, что существенно отразится на уровне жизни всего населения, уверен эксперт.Россия предоставляет значительную финансовую помощь Абхазии, что улучшает инфраструктуру и экономические условия региона. Также Россия остается основным рынком для абхазских товаров, таких как сельскохозяйственная продукция."К слову, обычные протестующие, которые пошли вслед за лидерами оппозиции, заявляют, что будущее Абхазии возможно только вместе с Россией и это уже говорит о том, что жители республики давно определились со своим выбором. Думаю, что без провокации извне здесь не обошлось, ведь известно, что есть силы, которые намерены дестабилизировать обстановку в регионе", - сказал эксперт.Российские инвестиции помогают модернизировать инфраструктуру Абхазии, включая дороги, электросети, водоснабжение и другие жизненно важные объекты. Это способствует повышению качества жизни местных жителей и создает условия для привлечения дополнительных капиталовложений. Проекты, финансируемые российскими компаниями, способствуют созданию рабочих мест в республике. Это помогает сократить уровень безработицы, увеличивает доходы населения и стимулирует развитие локального бизнеса.Инвестиции в туристическую отрасль - строительство гостиниц, улучшение пляжных зон и других объектов инфраструктуры - делают Абхазию более привлекательной для туристов из России и других стран. Туризм, являясь одной из ключевых отраслей экономики Абхазии, получает значительную поддержку благодаря этим вложениям.Сельское хозяйство Абхазии также выигрывает от российских инвестиций, которые стимулируют развитие технологий и повышение эффективности производства. Это позволяет местным фермерам увеличить объемы производства и выйти на более крупные рынки. Россия также регулярно предоставляет Абхазии финансовую помощь в виде субсидий и целевых инвестиций, что способствует поддержанию финансовой стабильности в республике и помогает реализовывать социальные программы.Сотрудничество с Россией открывает доступ к новым технологиям, рынкам и ресурсам. Это укрепляет экономические связи и способствует интеграции Абхазии в международные экономические процессы, заключил Ибрагимов.

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абхазия, эксклюзив, инвестиции