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Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов - 20.11.2024, ПРАЙМ

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов

Москва начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных государств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T22:27+0300

2024-11-20T22:27+0300

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россия

антон силуанов

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москва начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных государств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". Он отметил, что если страны Запада приняли решение использовать российские активы и доходы от них, то "адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона". Силуанов напомнил, что у РФ тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, а также компаний. По его словам, доходы от этих активов "также будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов". По мнению главы Минфина, это адекватный ответ со стороны России на недружественные действия других стран. "Мы уже после информации о недружественных действиях западных стран реализуем такие же меры", — уточнил Силуанов. В феврале 2024 года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. После начала СВО на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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россия, антон силуанов