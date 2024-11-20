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Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов - 20.11.2024, ПРАЙМ
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов
Москва начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных государств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T22:27+0300
2024-11-20T22:40+0300
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москва начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных государств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". Он отметил, что если страны Запада приняли решение использовать российские активы и доходы от них, то "адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона". Силуанов напомнил, что у РФ тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, а также компаний. По его словам, доходы от этих активов "также будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов". По мнению главы Минфина, это адекватный ответ со стороны России на недружественные действия других стран. "Мы уже после информации о недружественных действиях западных стран реализуем такие же меры", — уточнил Силуанов. В феврале 2024 года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. После начала СВО на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, антон силуанов
РОССИЯ, Антон Силуанов
22:27 20.11.2024 (обновлено: 22:40 20.11.2024)
 
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что Россия начала использовать замороженные иностранные активы

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москва начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных государств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что если страны Запада приняли решение использовать российские активы и доходы от них, то "адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона".
Силуанов напомнил, что у РФ тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, а также компаний. По его словам, доходы от этих активов "также будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов".
По мнению главы Минфина, это адекватный ответ со стороны России на недружественные действия других стран.
"Мы уже после информации о недружественных действиях западных стран реализуем такие же меры", — уточнил Силуанов.
В феврале 2024 года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
После начала СВО на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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