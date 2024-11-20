https://1prime.ru/20241120/aviaperelety-852955574.html
Мишустин поручил сохранить доступность авиаперелетов для россиян
Мишустин поручил сохранить доступность авиаперелетов для россиян - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил сохранить доступность авиаперелетов для россиян
Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:05+0300
2024-11-20T16:05+0300
2024-11-20T16:05+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".Он также призвал при выборе субсидируемых направлений авиаперелетов в первую очередь учитывать потребности местных жителей."При выборе субсидируемых направлений в первую очередь нужно учитывать потребности местных жителей. Прошу эту работу продолжать в тесном контакте с нашими регионами и руководителями регионов", - отметил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
https://1prime.ru/20241120/flot-852955453.html
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россия, михаил мишустин
Мишустин поручил сохранить доступность авиаперелетов для россиян
Мишустин: авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Он также призвал при выборе субсидируемых направлений авиаперелетов в первую очередь учитывать потребности местных жителей.
"При выборе субсидируемых направлений в первую очередь нужно учитывать потребности местных жителей. Прошу эту работу продолжать в тесном контакте с нашими регионами и руководителями регионов", - отметил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота