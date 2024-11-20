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Юристы раскрыли последствия банкротства Euroclear для кредиторов из России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Юристы раскрыли последствия банкротства Euroclear для кредиторов из России
Юристы раскрыли последствия банкротства Euroclear для кредиторов из России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Юристы раскрыли последствия банкротства Euroclear для кредиторов из России
Возможное введение арбитражным судом Москвы локальной процедуры банкротства в отношении крупного европейского депозитария Euroclear Bank может оказаться... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:39+0300
2024-11-20T16:46+0300
euroclear
замороженные российские активы
россия
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Возможное введение арбитражным судом Москвы локальной процедуры банкротства в отношении крупного европейского депозитария Euroclear Bank может оказаться невыгодно его российским кредиторам, заявили РИА Новости опрошенные юристы. Ранее арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве Euroclear Bank из-за долга в размере около 1,2 миллиона долларов. По словам партнера и руководителя судебно-арбитражной практики Nextons Романа Зайцева, в случае введения процедуры банкротства российские инвесторы столкнутся с рядом проблем, которые не имеют однозначного законодательного решения. "Не совсем понятно, за счет каких средств и активов будут удовлетворяться требования потенциальных участников банкротства, поскольку в отношении активов Euroclear в России контрсанкционными нормативными актами наложены ограничения, в том числе введены запреты на обращение на них взыскания", – отметил Зайцев. Отдельные риски введение процедуры банкротства несет инвесторам, которые уже получили выплаты по президентским указам. "Есть риск оспаривания ранее произведенных выплат по причине получения предпочтения перед иными инвесторами, которые таких выплат не получали", - заявил Зайцев. По словам управляющего партнера "Юртехконсалта" Алексея Николаева, выплаты пострадавшим инвесторам по указам составили уже не менее 280 миллиардов рублей. "Таким образом, платежей, которые, по идее, должны быть оспорены в случае банкротства Euroclear, миллионы. Кроме того, кредиторам придется заявить, а суду рассмотреть тысячи требований", - полагает Николаев. Как отмечает Павел Новиков, партнер юрфирмы "Меллинг, Войтишкин и партнеры", в случае банкротства Euroclear инвесторы столкнутся с нехваткой средств для погашения своих требований. "Стандартно невысокий процент удовлетворения требований в банкротстве вряд ли обрадует инвесторов", - считает Новиков. "Механизм указа №665 дает какие-то гарантии получения доходов по ценным бумагам, а банкротство Euroclear, скорее всего, приведет лишь к административному аду с практически нулевым шансом для кредиторов на получение своих денег", - заявил Николаев. По словам Зайцева, нет ясности и в том, как повлияет российское банкротство на возможность российских инвесторов предъявлять свои требования к Euroclear за рубежом. По закону, напоминает Николаев, завершение конкурсного производства приведет к погашению всех требований к Euroclear – как заявленных, так и незаявленных. "Фактически это может означать, что российские кредиторы потеряют права на имущество, заблокированное в Европе", - говорит Николаев. При этом объем замороженных в Европе активов кратно больше активов клиентов Euroclear в России, подчеркивает эксперт.
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euroclear, замороженные российские активы, россия
Euroclear, замороженные российские активы, РОССИЯ
16:39 20.11.2024 (обновлено: 16:46 20.11.2024)
 
Юристы раскрыли последствия банкротства Euroclear для кредиторов из России

Эксперты считают, что банкротство Euroclear будет невыгодно его российским кредиторам

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Возможное введение арбитражным судом Москвы локальной процедуры банкротства в отношении крупного европейского депозитария Euroclear Bank может оказаться невыгодно его российским кредиторам, заявили РИА Новости опрошенные юристы.
Ранее арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве Euroclear Bank из-за долга в размере около 1,2 миллиона долларов.
По словам партнера и руководителя судебно-арбитражной практики Nextons Романа Зайцева, в случае введения процедуры банкротства российские инвесторы столкнутся с рядом проблем, которые не имеют однозначного законодательного решения.
"Не совсем понятно, за счет каких средств и активов будут удовлетворяться требования потенциальных участников банкротства, поскольку в отношении активов Euroclear в России контрсанкционными нормативными актами наложены ограничения, в том числе введены запреты на обращение на них взыскания", – отметил Зайцев.
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Отдельные риски введение процедуры банкротства несет инвесторам, которые уже получили выплаты по президентским указам. "Есть риск оспаривания ранее произведенных выплат по причине получения предпочтения перед иными инвесторами, которые таких выплат не получали", - заявил Зайцев.
По словам управляющего партнера "Юртехконсалта" Алексея Николаева, выплаты пострадавшим инвесторам по указам составили уже не менее 280 миллиардов рублей. "Таким образом, платежей, которые, по идее, должны быть оспорены в случае банкротства Euroclear, миллионы. Кроме того, кредиторам придется заявить, а суду рассмотреть тысячи требований", - полагает Николаев.
Как отмечает Павел Новиков, партнер юрфирмы "Меллинг, Войтишкин и партнеры", в случае банкротства Euroclear инвесторы столкнутся с нехваткой средств для погашения своих требований. "Стандартно невысокий процент удовлетворения требований в банкротстве вряд ли обрадует инвесторов", - считает Новиков.
"Механизм указа №665 дает какие-то гарантии получения доходов по ценным бумагам, а банкротство Euroclear, скорее всего, приведет лишь к административному аду с практически нулевым шансом для кредиторов на получение своих денег", - заявил Николаев.
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По словам Зайцева, нет ясности и в том, как повлияет российское банкротство на возможность российских инвесторов предъявлять свои требования к Euroclear за рубежом. По закону, напоминает Николаев, завершение конкурсного производства приведет к погашению всех требований к Euroclear – как заявленных, так и незаявленных. "Фактически это может означать, что российские кредиторы потеряют права на имущество, заблокированное в Европе", - говорит Николаев. При этом объем замороженных в Европе активов кратно больше активов клиентов Euroclear в России, подчеркивает эксперт.
 
Euroclearзамороженные российские активыРОССИЯ
 
 
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