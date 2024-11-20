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В Белоруссии назвали массовым психозом военно-политическую ситуацию в мире
В Белоруссии назвали массовым психозом военно-политическую ситуацию в мире - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали массовым психозом военно-политическую ситуацию в мире
Сложившаяся в мире военно-политическая ситуация является массовым психозом, заявил заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:25+0300
2024-11-20T13:25+0300
2024-11-20T13:25+0300
политика
белоруссия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сложившаяся в мире военно-политическая ситуация является массовым психозом, заявил заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко."В мире происходит массовый психоз: открытое применение, необоснованное и масштабное, военной силы на Ближнем Востоке, связанное с ковровым бомбометанием по жилым кварталам, нарушение границ суверенных государств, попрание норм международного права", - отметил он.Муравейко также добавил, что такая ситуация стала возможна благодаря согласию международной общественности с западным сообществом.
https://1prime.ru/20241120/ukraina-852948010.html
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белоруссия
В Белоруссии назвали массовым психозом военно-политическую ситуацию в мире
Муравейко: военно-политическая ситуация в мире превратилась в массовый психоз
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сложившаяся в мире военно-политическая ситуация является массовым психозом, заявил заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
"В мире происходит массовый психоз: открытое применение, необоснованное и масштабное, военной силы на Ближнем Востоке, связанное с ковровым бомбометанием по жилым кварталам, нарушение границ суверенных государств, попрание норм международного права", - отметил он.
Муравейко также добавил, что такая ситуация стала возможна благодаря согласию международной общественности с западным сообществом.
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