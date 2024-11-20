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Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,3 процента

Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,3 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ

Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,3 процента

Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 ноября выросла на 0,3%, или на 18 копеек, до 59,44 рубля за литр, дизтоплива - на 0,54%, или на 37 копеек, до | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:09+0300

2024-11-20T19:09+0300

2024-11-20T19:09+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 ноября выросла на 0,3%, или на 18 копеек, до 59,44 рубля за литр, дизтоплива - на 0,54%, или на 37 копеек, до 68,41 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 5 по 11 ноября, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,12%, или на 7 копеек, до 59,26 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,37%, или на 25 копеек, до 68,04 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,32%, до 54,1 рубля за литр, Аи-95 - на 0,29%, до 59,31 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,31% - до 80,95 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 12 по 18 ноября составила 0,37%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 76 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Севастополе - на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,4% и 0,3% соответственно. Снижение цен наблюдалось в Бурятии (-0,3%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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россия, дизтопливо, росстат