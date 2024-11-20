https://1prime.ru/20241120/berlin-852961218.html

Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ

Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ - 20.11.2024, ПРАЙМ

Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ

Кабмин ФРГ знал заранее о планируемой диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", но не предпринял должных мер по ее предотвращению,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T18:30+0300

2024-11-20T18:30+0300

2024-11-20T18:31+0300

происшествия

германия

балтийское море

северный поток - 2

цру

подрыв "северных потоков"

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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ знал заранее о планируемой диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", но не предпринял должных мер по ее предотвращению, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях. Авторы публикации утверждают, что уже в июне 2022 года немецкая спецслужба BND получила от нидерландских коллег предупреждение о готовящейся диверсии на газопроводах. По данным издания со ссылкой на собственные источники, в депеше были детально описаны планы диверсантов по подрыву магистралей, а также указана предполагаемая дата атаки — в период учений НАТО Baltops в Балтийском море. Также отмечается, что в депеше якобы были данные о том, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящегося теракта. В публикации сказано, что BND передала эти данные в офис канцлера, но в правительственном центре их посчитали нерелевантными, так как они легли там на стол уже после того, как маневры Североатлантического альянса закончились и ничего не случилось. Издание также сообщило со ссылкой на данные источника, что в кабмине ФРГ в то время преобладало мнение, что эти данные были ложными. "Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде (диверсантов - ред.) потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время", — пишет Spiegel. Также отмечается, что депеша так и не поступила полиции, военно-морскому флоту и контртеррористическим ведомствам. Авторы публикации указали, что еще за три месяца до диверсий, ЦРУ по наводке шведской спецслужбы знало о готовящейся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на "Северных потоках" диверсии и предупреждало Зеленского, якобы запретившего вынашивать такие планы. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241120/tsru-852960370.html

германия

балтийское море

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германия, балтийское море, северный поток - 2, цру, подрыв "северных потоков"