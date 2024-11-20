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Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ
Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ - 20.11.2024, ПРАЙМ
Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ
Кабмин ФРГ знал заранее о планируемой диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", но не предпринял должных мер по ее предотвращению,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:30+0300
2024-11-20T18:31+0300
происшествия
германия
балтийское море
северный поток - 2
цру
подрыв "северных потоков"
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ знал заранее о планируемой диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", но не предпринял должных мер по ее предотвращению, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях. Авторы публикации утверждают, что уже в июне 2022 года немецкая спецслужба BND получила от нидерландских коллег предупреждение о готовящейся диверсии на газопроводах. По данным издания со ссылкой на собственные источники, в депеше были детально описаны планы диверсантов по подрыву магистралей, а также указана предполагаемая дата атаки — в период учений НАТО Baltops в Балтийском море. Также отмечается, что в депеше якобы были данные о том, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящегося теракта. В публикации сказано, что BND передала эти данные в офис канцлера, но в правительственном центре их посчитали нерелевантными, так как они легли там на стол уже после того, как маневры Североатлантического альянса закончились и ничего не случилось. Издание также сообщило со ссылкой на данные источника, что в кабмине ФРГ в то время преобладало мнение, что эти данные были ложными. "Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде (диверсантов - ред.) потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время", — пишет Spiegel. Также отмечается, что депеша так и не поступила полиции, военно-морскому флоту и контртеррористическим ведомствам. Авторы публикации указали, что еще за три месяца до диверсий, ЦРУ по наводке шведской спецслужбы знало о готовящейся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на "Северных потоках" диверсии и предупреждало Зеленского, якобы запретившего вынашивать такие планы. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20241120/tsru-852960370.html
германия
балтийское море
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германия, балтийское море, северный поток - 2, цру, подрыв "северных потоков"
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, Северный поток - 2, ЦРУ, подрыв "Северных потоков"
18:30 20.11.2024 (обновлено: 18:31 20.11.2024)
 
Берлин знал заранее о готовящемся теракте на "Северных потоках", пишут СМИ

Spiegel: Берлин знал о готовящемся теракте на "Севпотоках", но не предпринял мер

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ знал заранее о планируемой диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", но не предпринял должных мер по ее предотвращению, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях.
Авторы публикации утверждают, что уже в июне 2022 года немецкая спецслужба BND получила от нидерландских коллег предупреждение о готовящейся диверсии на газопроводах. По данным издания со ссылкой на собственные источники, в депеше были детально описаны планы диверсантов по подрыву магистралей, а также указана предполагаемая дата атаки — в период учений НАТО Baltops в Балтийском море. Также отмечается, что в депеше якобы были данные о том, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящегося теракта.
В публикации сказано, что BND передала эти данные в офис канцлера, но в правительственном центре их посчитали нерелевантными, так как они легли там на стол уже после того, как маневры Североатлантического альянса закончились и ничего не случилось.
Издание также сообщило со ссылкой на данные источника, что в кабмине ФРГ в то время преобладало мнение, что эти данные были ложными.
"Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде (диверсантов - ред.) потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время", — пишет Spiegel. Также отмечается, что депеша так и не поступила полиции, военно-морскому флоту и контртеррористическим ведомствам.
Авторы публикации указали, что еще за три месяца до диверсий, ЦРУ по наводке шведской спецслужбы знало о готовящейся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на "Северных потоках" диверсии и предупреждало Зеленского, якобы запретившего вынашивать такие планы.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
ЧП на Северных потоках
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ
18:03
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯБалтийское мореСеверный поток - 2ЦРУподрыв "Северных потоков"
 
 
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