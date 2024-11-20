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Биржи АТР торгуются без единой динамики

Биржи АТР торгуются без единой динамики - 20.11.2024, ПРАЙМ

Биржи АТР торгуются без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после решения о сохранении основной ставки Народного | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T07:51+0300

2024-11-20T07:51+0300

2024-11-20T07:51+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после решения о сохранении основной ставки Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,55%, до 3 364,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 034,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,08%, до 19 647 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,64%, до 2 487,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,62%, до 8 322,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,5 пункта. Ранее в среду Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Кроме того, мировые технологические рынки продолжают ожидать публикации финансовой отчетности крупного американского разработчика процессоров Nvidia.

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