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Биржи АТР торгуются без единой динамики - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Биржи АТР торгуются без единой динамики
Биржи АТР торгуются без единой динамики - 20.11.2024, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются без единой динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после решения о сохранении основной ставки Народного | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T07:51+0300
2024-11-20T07:51+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после решения о сохранении основной ставки Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,55%, до 3 364,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 034,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,08%, до 19 647 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,64%, до 2 487,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,62%, до 8 322,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,5 пункта. Ранее в среду Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Кроме того, мировые технологические рынки продолжают ожидать публикации финансовой отчетности крупного американского разработчика процессоров Nvidia.
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рынки, торги, москва, азиатско-тихоокеанский регион, китай, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:51 20.11.2024
 
Биржи АТР торгуются без единой динамики

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на фоне решения ЦБ КНР сохранить ставку

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после решения о сохранении основной ставки Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,55%, до 3 364,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 034,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,08%, до 19 647 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,64%, до 2 487,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,62%, до 8 322,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,5 пункта.
Ранее в среду Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%.
Кроме того, мировые технологические рынки продолжают ожидать публикации финансовой отчетности крупного американского разработчика процессоров Nvidia.
 
РынкиТоргиМОСКВААзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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