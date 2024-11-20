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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 94 тысячи долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 94 тысячи долларов - 20.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 94 тысячи долларов
Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:28+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.23 мск дорожал на 1,88% за сутки - до 94 155,99 доллара. Минутами ранее показатель достигал 94 300,61 доллара, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,77% - в среднем до 94 107,79 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.
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биткоин, стоимость
Экономика, Биткоин, стоимость
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 94 тысячи долларов
Стоимость биткоина в среду впервые в истории превысила 94 тысячи долларов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.23 мск дорожал на 1,88% за сутки - до 94 155,99 доллара. Минутами ранее показатель достигал 94 300,61 доллара, что стало новым рекордом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,77% - в среднем до 94 107,79 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.
Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина