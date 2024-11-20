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БПЛА атаковали завод под Белгородом

БПЛА атаковали завод под Белгородом - 20.11.2024, ПРАЙМ

БПЛА атаковали завод под Белгородом

БПЛА попали на прилегающую территорию производящего молочную продукцию завода ООО "Виола" в Белгородской области, здание завода незначительно повреждено,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T04:01+0300

2024-11-20T04:01+0300

2024-11-20T04:01+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. БПЛА попали на прилегающую территорию производящего молочную продукцию завода ООО "Виола" в Белгородской области, здание завода незначительно повреждено, сотрудники не пострадали, сообщает ООО "Виола" на своем сайте. Во вторник вечером глава Воронежской области Алксандр Гусев сообщал, что более пяти беспилотников самолетного типа атаковали промпредприятие, выпускающее гражданскую продукцию, произошло возгорание, которое позднее ликвидировали, пострадавших не было. Тем же вечером губернатор соседней с Воронежской Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об атаке ВСУ на регион: в результате падения обломков беспилотников на территории одного из предприятий в городе Алексеевка были повреждены производственные помещения. "Происшествие на заводе ООО "Виола" в Белгородской области... Вечером 19 ноября на территорию, прилегающую к заводу ООО "Виола" по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения. Пресс-служба компании сообщает, что сотрудники предприятия не пострадали. На данный момент весь персонал завода эвакуирован. На месте происшествия присутствует руководство предприятия и работают специальные службы", - говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что производство приостановлено, его возобновят при отсутствии угроз для жизни и здоровья сотрудников завода. В свою очередь газете РБК в пресс-службе "Эфко" также сообщили, что под атаку ВСУ попали две промышленные площадки и в Воронежской области. "Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет", - сообщили в компании.

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