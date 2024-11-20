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Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России
Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 миллионов... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:51+0300
2024-11-20T10:51+0300
совфед
дети
закон
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение запрета. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее подчеркивала, что подобная инициатива не навязывает женщине деторождение, а также не содержит каких-то репрессивных мер. Однако глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас заявил, что считает излишним правовое регулирование данного вопроса.Закон носит цель предотвратить распространение деструктивного контента, который может негативно влиять на решение иметь детей. Согласно закону, владельцы сайтов и информационных систем должны осуществлять мониторинг социальной сети, чтобы обнаружить информацию, пропагандирующую отказ от рождения детей. Любое распространение такого материала может привести к добавлению сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.При этом закон не распространяется на публичные заявления о монашеском образе жизни и обете безбрачия. Второй же закон предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета.
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совфед, дети, закон
Совфед, дети, закон
10:51 20.11.2024
 
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России

Совфед одобрил законы о запрете в России пропаганды "чайлдфри" и штрафах за нарушение

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение запрета.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее подчеркивала, что подобная инициатива не навязывает женщине деторождение, а также не содержит каких-то репрессивных мер. Однако глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас заявил, что считает излишним правовое регулирование данного вопроса.
Закон носит цель предотвратить распространение деструктивного контента, который может негативно влиять на решение иметь детей. Согласно закону, владельцы сайтов и информационных систем должны осуществлять мониторинг социальной сети, чтобы обнаружить информацию, пропагандирующую отказ от рождения детей. Любое распространение такого материала может привести к добавлению сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
При этом закон не распространяется на публичные заявления о монашеском образе жизни и обете безбрачия.
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Второй же закон предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета.
 
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