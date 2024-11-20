https://1prime.ru/20241120/chayldfri-852941436.html

Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России

Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России

Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 миллионов... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:51+0300

2024-11-20T10:51+0300

2024-11-20T10:51+0300

совфед

дети

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение запрета. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее подчеркивала, что подобная инициатива не навязывает женщине деторождение, а также не содержит каких-то репрессивных мер. Однако глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас заявил, что считает излишним правовое регулирование данного вопроса.Закон носит цель предотвратить распространение деструктивного контента, который может негативно влиять на решение иметь детей. Согласно закону, владельцы сайтов и информационных систем должны осуществлять мониторинг социальной сети, чтобы обнаружить информацию, пропагандирующую отказ от рождения детей. Любое распространение такого материала может привести к добавлению сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.При этом закон не распространяется на публичные заявления о монашеском образе жизни и обете безбрачия. Второй же закон предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета.

https://1prime.ru/20241120/soglashenie-852941081.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, дети, закон