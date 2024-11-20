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Мировой рынок электронных чипов вырос за квартал на 12%

Мировой рынок электронных чипов вырос за квартал на 12% - 20.11.2024, ПРАЙМ

Мировой рынок электронных чипов вырос за квартал на 12%

Квартальные мировые продажи электронных чипов выросли на 12% по отношению ко второму кварталу, примерно до 160 миллиардов долларов, и прибавят еще 10% по итогам | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:25+0300

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чипы

технологии

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Квартальные мировые продажи электронных чипов выросли на 12% по отношению ко второму кварталу, примерно до 160 миллиардов долларов, и прибавят еще 10% по итогам следующего квартала, следует из отчета отраслевой ассоциации Semi и компании TechInsights, который изучило РИА Новости."Продажи микросхем выросли на 12% в третьем квартале 2024 года и, как ожидается, вырастут еще на 10% в четвертом квартале 2024 года", - говорится в материале.При этом исходя из приведённых графиков рынок достиг района 160 миллиардов долларов, а к концу года составит около 175 миллиардов.Аналитики отмечают также, что все ключевые отраслевые показатели мировой индустрии полупроводников в отчётном квартале выросли впервые за два года.По их мнению, такой динамике способствовали крупные инвестиции из Китая и увеличение расходов на передовые технологии."В целом прогнозируется, что продажи микросхем вырастут более чем на 20% в 2024 году, в основном за счет общего повышения цен на электронные запоминающие устройства и высокий спрос на микросхемы для центров обработки данных", - подытоживается в материале.

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чипы, технологии