https://1prime.ru/20241120/dajdzhest-852934466.html

Дайджест российских СМИ - 24 июля

Дайджест российских СМИ - 24 июля - 20.11.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 24 июля

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T05:41+0300

2024-11-20T05:41+0300

2024-11-20T05:41+0300

россия

рф

абхазия

москва

владимир путин

эльвира набиуллина

алишер усманов

госдума

ран

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852934466.jpg?1732070491

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Трое против инфляции - Действия ЦБ получили полную поддержку правительства и Госдумы - Принятие Госдумой "к сведению" основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года стало публичной демонстрацией единства Центробанка, правительства и парламента в борьбе с инфляцией, а также попыткой объяснения того, что проводимая жесткая денежно-кредитная и мягкая бюджетная политика на самом деле друг другу не противоречат. - Малый бизнес меняет приоритеты - на интересные государству - Замедление роста экономики и адаптация к новым условиям кредитования отразились на отраслевых предпочтениях предпринимателей при регистрации малых и средних компаний, следует из аналитики "СПАРК-Интерфакс". - Переплетение людей и машин - Эксперты обсудили, что мешает роботизации производства в РФ - Необходимость повышать выпуск недостающих товаров для внутреннего рынка при отсутствии свободных рабочих рук и низкой производительности труда подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией. - Промышленность делает ход ценой - Мониторинг деловой активности - Свежие опросы промышленности свидетельствуют о продолжающемся охлаждении перегретой российской экономики — замеряемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН Индекс прогнозов промышленности в ноябре потерял сразу 5 пунктов, достигнув минимума с августа 2022 года. - Сбор среди чужих - Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев показал себя Владимиру Путину своим в доску - 19 ноября президент России Владимир Путин встретился с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, который, как сообщает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, обнажил много скрытых целей и смыслов происходящего и даже на глазах наполнил бюджет. - Дети спасли от колонии только жену - Участники хищения денег осужденного полицейского получили сроки - К семи годам заключения каждого Таганский суд Москвы приговорил адвоката Виктора Раслина и его жену Ольгу. Супругов признали виновными в хищении 62,5 миллионов рублей из банковской ячейки отбывающего 11-летний срок за взятку бывшего полковника МВД Евгения Кашматова. - Террористов нашли по камерам - В Севастополе поймали убийц капитана 1-го ранга - Задержаны двое крымчан, подозреваемые в убийстве начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского в Севастополе. - В музее РВСН выставили мертвые души - Бывший директор учреждения условно осужден за махинации - Как стало известно "Ъ", военный суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор директору музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергею Власенко. Заслуженный офицер, десятки лет руководивший одним из самых закрытых и одновременно и самых интересных военных музеев России, признан виновным в фиктивном трудоустройстве "мертвых душ". - Закон неочевидного действия - Сенаторы посчитали запрет чайлдфри излишним, но заслуживающим одобрения - Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству во вторник рекомендовал верхней палате одобрить закон о запрете пропаганды чайлдфри. В ходе обсуждения выяснилось, что у некоторых членов комитета, включая его председателя Андрея Клишаса, есть серьезные сомнения в целесообразности данного документа, но это не помешало сенаторам поддержать его почти единогласно. - Школьный атом - Ядерному щиту не хватает молодых специалистов - Отечественной атомной отрасли грозит серьезная нехватка кадров — об этом вчера предупредило Ядерное общество России. Одному только "Росатому" нужно в два раза больше молодых сотрудников, чем готовят российские вузы. Представители высшей школы жаловались на среднюю — по их словам, в стране не хватает квалифицированных учителей математики и физики. - Коронавирус напоминает о себе - В России началась сезонная заболеваемость COVID-19 - За прошедшую неделю Роспотребнадзор выявил более 25,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тогда же были госпитализированы 2,3 тыс. человек — на 19,5% больше, чем неделей ранее. Специалист ожидает еще большего подъема в декабре — из-за традиционного для праздников скопления людей. - Водители начали раскрывать номера - Машин со скрытыми от камер знаками стало меньше - За последний месяц на платных трассах стало меньше машин со скрытыми от камер номерами, сообщил "Ъ" глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. По его мнению, это результат недавних поправок к КоАП, которые грозят нарушителям лишением прав. - "Родина-мать" стала логотипом 80-летия Победы - Во вторник в Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Им стал силуэт памятника "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде (возведен в 1967 году скульптором Евгением Вучетичем и инженером Николаем Никитиным). - Указом на ATACMS - Что изменилось в российской ядерной доктрине - Во вторник был опубликован указ президента Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". По сути, это обновленная российская ядерная доктрина. Принцип подхода властей РФ к ядерному оружию остался прежним: оно рассматривается как "средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой". - Абхазия выползает из кризиса - Президент Аслан Бжания ушел в отставку, но борьба за власть в республике продолжится - Власти и оппозиция Абхазии достигли компромисса, который, как предполагают обе стороны, позволит республике выйти из политического кризиса. Ключевым элементом соглашения стала отставка президента Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба. - НОВАТЭК приманил топ-менеджера - Первым зампредом правления компании может стать Вадим Яковлев - Крупнейший независимый производитель газа в России НОВАТЭК (MOEX: NVTK) усиливает управленческий состав. В компанию на должность первого заместителя председателя правления приходит Вадим Яковлев, 17 лет занимавший руководящие посты в "Газпром нефти". - Депутаты допустили домоуправство - Управляющим компаниям ЖКХ распишут критерии качества - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Минстрой разработать критерии допуска новых игроков на рынок управления многоквартирными домами. Зачастую управляющие компании не обладают достаточной квалификацией, настаивают депутаты, а поток жалоб граждан только растет. - Дорогая моя столица - Предложение элитной недвижимости в Москве только растет - Общая площадь предлагаемых на рынке квартир в элитных новостройках Москвы по итогам 2024 года вырастет на треть год к году, до 390 тысяч квадратных метров. Этот сегмент по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, так как в отличие от массового жилья слабо зависит от доступности ипотеки. - Знай свою жертву - Юрий Литвиненко о важности личных данных для кибермошенников - Мошенники, цель которых добиться установки трояна на телефон жертвы и тем самым получить контроль над ее банковскими данными, стали атаковать новую категорию граждан. По данным компании в области кибербезопасности F.A.C.C.T., они нацелились на участников военной операции и их родственников. - То ли доля, то ли не доля - Автомобили из Китая в октябре уступили Lada часть рынка - Продажи новых легковых китайских автомобилей в России в октябре побили исторический рекорд, достигнув почти 100 тысяч штук, хотя доля таких брендов за месяц сократилась на 4,4 процентного пункта. Эксперты связывают это с увеличением продаж Lada и иномарок, ввезенных по параллельному импорту в преддверии индексации утильсбора. - Опора вам не светит - За какую инфраструктуру энергоснабжающая компания может требовать оплаты от местных властей - Верховный суд РФ (ВС) решит, обязан ли муниципалитет платить энергоснабжающей компании за размещение уличных светильников на опорах линий электропередачи. Ранее арбитражные суды сочли, что опоры являются собственностью бизнеса, и взыскали с местных властей 14,5 миллионов рублей за пользование этой инфраструктурой. - Мастера на все науки - Сотрудников IT-компаний готовят к преподавательской практике в вузах - Для продления аккредитации крупным IT-компаниям с выручкой от 1 млрд руб., возможно, придется заняться поддержкой вузов путем их оснащения и отправки туда своих сотрудников в качестве преподавателей, а также организацией стажировок непосредственно внутри компании. - Найден код - Дефицит IT-кадров вынуждает разработчиков ПО идти на все готовое - В России на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов, где можно избежать самостоятельной работы с кодом. Объем этого рынка по итогам года может составить 3,5 миллиардов рублей, вместе с ним растет и рынок ИИ для разработки софта: около 20% IT-компаний начали использовать искусственный интеллект (ИИ) при разработке ПО. - Водка озолотилась - На рынке появился новый премиальный бренд - Рост цен на спирт и высокая конкуренция снижают мотивацию производителей к выпуску водки массового сегмента. Как следствие, они фокусируются на высокобюджетной продукции. ГК "Руст" Рустама Тарико вывела на рынок первый за последние пять лет бренд — водку "Золотая Россия", которая позиционируется как премиальная. - Писать по делу, но не из дела - Верховный суд определил тонкости криминальной журналистики Верховный суд России вынес определение, из которого следует, что журналисты, рассказывающие об уголовных делах, могут не публиковать сведения, полностью передающие материалы и фабулу расследования. Достаточно общего соответствия изложенного уголовному делу, установил ВС. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Минспорт хочет распределять целевые отчисления букмекеров через свой фонд - Действующий механизм финансирования в министерстве назвали неэффективным - Министерство спорта предлагает создать подчиненный ему Российский спортивный фонд (РСФ). Через эту организацию ведомство планирует распределять целевые отчисления от букмекерских компаний на деятельность спортивных федераций и профессиональных лиг в России. - КС защитил право пострадавших от домашнего насилия разглашать информацию - Преюдиция защищающих в суде свои честь и достоинство агрессоров может быть поставлена под сомнение - Конституционный суд (КС) утвердил право пострадавших от насилия обнародовать эту информацию. С жалобой на положения Гражданского кодекса (ГК) обратилась Елена Боголюбская. - Правительство разработало план повышения качества преподавания математики - Он также направлен на устранение кадрового дефицита педагогов по естественнонаучным предметам - Правительство подготовило комплексный план по повышению качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в российских школах. - На работу Федерального собрания в бюджет 2025 года заложили 22,6 миллиарда рублей - Нижняя палата парламента обходится казне вдвое дороже, чем верхняя - На обеспечение деятельности Федерального собрания в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 22,6 миллиарда рублей, причем работа Госдумы обойдется почти вдвое дороже, чем работа Совета Федерации (СФ), – 14,8 миллиардов против 7,7 миллиардов рублей соответственно. - Власти думают о проведении "Лидеров России" для политтехнологов - Это позволит провести смотр кадров и гарантировать допуск проверенных специалистов к важным кампаниям - Власти обсуждают проведение конкурса "Лидеры России" для специалистов политических профессий: "социальных технологов", которые в дальнейшем будут работать на выборах. - Нацпроект по экономике потребует 2 триллиона рублей внебюджетных средств - Из федерального бюджета за шесть лет понадобится 708 миллиардов рублей - Власти определились с финансированием нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" – на его реализацию понадобится 2,7 триллиона рублей до 2030 года. - Госдума одобрила основные направления политики ЦБ по борьбе с инфляцией - Эльвира Набиуллина допустила скорое снижение ставки и опровергла замораживание вкладов - Депутаты одобрили проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. - Банкиры и девелоперы рассказали, кто берет ипотеку по ставкам от 28% - Среди них те, кому не хватает небольшой суммы для приобретения жилья, а также покупатели апартаментов - К середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке на первичное и вторичное жилье превысила 28%, а полная стоимость кредита в ряде банков достигала 35% – итоговая переплата за ипотеку на 30 лет сейчас может в 5 раз превышать взятую сумму. - Что означают изменения ядерной доктрины - Она опубликована после разрешения США ВСУ ударять вглубь России - Указом президента Владимира Путина утвержден и опубликован на сайте Кремля доктринальный документ "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", именуемый также ядерной доктриной. - Означает ли уход президента окончание политического кризиса в Абхазии - Парламент утвердил отставку Аслана Бжании - Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял отставку президента республики Аслана Бжании, сообщила 19 ноября пресс-служба законодательного органа. За данное решение проголосовали 28 депутатов из 35. - О чем договорились лидеры G20 на саммите в Рио-де-Жанейро - Абзац об Украине в итоговой декларации не осуждал Россию - Участники саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро 19 ноября завершили его принятием совместного заявления, не содержавшего конкретных обязательств. - Производство шин за три квартала выросло на 12% - Этому способствуют рост авторынка и восстановление объемов выпуска продукции - Отечественные производители шин по итогам января – сентября 2024 года выпустили 33,25 миллиона единиц продукции, сообщил "Ведомостям" представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки "Честный знак"). - Минцифры планирует искать телефонных мошенников с помощью биометрии - Но юридические механизмы для такой базы данных пока не проработаны - Миницифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 19 ноября на межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте", организованной совместно "Ведомостями" и "Билайном". - Производители говядины подняли отпускные цены до максимума за три года - Но стоимость мяса на полках магазинов пока относительно стабильна - С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 до 700 рублей за 1 килограмм, или на 22%, следует из статистики Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с которой ознакомились "Ведомости". Это максимум как минимум с 2021 год. - Минцифры обещает единую систему по предотвращению мошеннических атак - Система будет координировать уже существующие меры безопасности, а также банковские и операторские системы данных - Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. - Видеохостинг Rutube выходит на телевизионный рынок - Основу сетки вещания его канала Rutube TV составит блогерский контент - Rutube (принадлежит холдингу "Газпром-медиа", ГПМ) запускает собственный телеканал. В ноябре его юрлицо – ООО "Руформ" получило лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала Rutube TV, следует из данных реестра лицензий на телерадиовещание указанного ведомства. - Банкетный зал "Сафиса" на Воробьевых горах вернулся "Металлоинвесту" - Компания Алишера Усманова договорилась о его продаже два года назад, но, похоже, сделка в итоге сорвалась - Входящее в холдинг "Металлоинвест" миллиардера Алишера Усманова ООО "Профико" стало владельцем фирмы "Компания Лимн", на балансе которой находится банкетный зал "Сафиса" на Воробьевых горах. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Закрытый перелом цен - Эльвира Набиуллина объявила о наступлении ключевого момента в борьбе с инфляцией - В борьбе Банка России с инфляцией, которая остается высокой уже четвертый год подряд, кажется, наступил переломный момент. Четко фиксируются косвенные признаки будущего замедления роста потребительских цен. - Обошлись без "цирка" - На саммите G20 была принята итоговая декларация и сделано "семейное фото" - Лидеры стран "двадцатки" приняли итоговую декларацию саммита, проходящего в Рио-де-Жанейро. Обычно такой документ готовят шерпы, и главам государств и правительств остается лишь подписать его. Однако в последние годы из-за напряженных отношений между Россией и Западом подготовка совместных заявлений шла с трудом. - Миллион в квадрате - В крупных городах вырос спрос на аренду элитных квартир - Россияне все чаще арендуют элитные квартиры стоимостью 1-1,5 миллиона рублей в месяц. В октябре спрос на такое жилье увеличился в 11 из 16 городов-миллионников, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты, причем заметнее всего не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Воронеже, Новосибирске и Нижнем Новгороде. - Лучшим по профессии - Для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку - Эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки будет проведен в ближайшие 2,5 года. Постановление об этом принято правительством. Чиновник должен быть молодым и иметь грамоты или другие заслуги. Сроки эксперимента — с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. - Кодовые слова - В Госдуме согласовали три новых вида экономической деятельности блогеров - В Госдуме предлагают ввести три новые позиции в ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. "РГ") для блогеров. Об этом на заседании рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. - Разговор по делу - Владимир Путин обсудил с Алексеем Нечаевым проект бюджета-2025 - Президент Владимир Путин во вторник в Кремле обсудил с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым законопроект о майнинге, формирование бюджета и вопросы миграционной политики. Эта беседа прошла в рамках серии встреч главы государства с лидерами парламентских фракций. - Конец истории отменяется - Новые школьные учебники истории меняют природу ее изучения - Девять новых учебников истории: четыре — по истории России и пять — по всеобщей истории, с нового учебного 2025—2026 года поступают в школу. "Отличий новых учеников от старых столько, что привыкать к ним придется, но надеюсь, что легко, — говорит соавтор школьной линейки учебников, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. - Круг знаний - Кабмин внедрит систему оценки качества образования на каждом уровне - В России необходимо сформировать четкую систему оценки качества образования на каждом ее уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Весной правительство готовится представить стратегию развития обучения с прицелом на 2040 год. - Курс на обогащение- Уран дорожает на фоне запрета поставок из России в США - Стоимость урана на спотовом рынке выросла на 5% до 84 долларов за фунт. Согласно оценке опрошенных "РГ" экспертов, рынок отреагировал укреплением цен на ресурс на фоне ограничений, введенных российским правительством на экспорт низкообогащенного урана в США. - Медали маршала — военкорам - В редакции вспоминали выдающегося военачальника Дмитрия Тимофеевича Язова - Вчера в "РГ" вспоминали маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Совсем недавно мы отмечали 100-летие со дня рождения выдающегося военачальника. В связи с этим знаменательным событием председатель совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил РФ "Мегапир" Александр Каньшин вручил военкорам "РГ" специально учрежденную медаль. - Защитная реакция - Зачем готовится адвокатская монополия в судах - Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина в интервью "РГ" рассказала, что адвокатурой подготовлен проект поправок в Уголовный кодекс, вводящий наказание за нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи. - С Зеленского — вода - Зачем нелегитимный правитель Украины придумал план "внутренней стойкости" - Представляющийся президентом Украины гражданин Зеленский рассказал депутатам нелегитимного местного парламента о своем "плане внутренней стойкости". Презентация прошла в закрытом режиме, не транслировалась в национальном "моно-эфире", и судить о содержании можно лишь по отзывам присутствовавших на заседании депутатов. - Трубная жертва - Мировой газовый рынок может ждать дефицит вместо изобилия - Прекращение поставок российского газа в Австрию и стремительный рост биржевых цен на голубое топливо из-за этого (выше 500 долларов за тысячу кубометров) на прошлой неделе стали очередным доказательством того, насколько хрупок оказался баланс спроса и предложения на газовом рынке, особенно в Европе. - Щепки летят - Минприроды пресечет еще одну схему незаконного оборота древесины - Минприроды планирует запретить еще одну схему незаконного оборота древесины. В ведомстве предложили считать одним из возможных рисков изменение на 25% и более отношение объема пиломатериалов, произведенных на объекте за год, к объему продукции, выпущенной годом ранее. - Кругом вода - Россияне стали чаще пользоваться речным транспортом - Объем перевозок пассажиров речным транспортом за год вырос на 13%, по итогам года показатель достигнет 11 миллионов человек, сообщил на пресс-конференции замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Федор Шишлаков. - Долгая дорога к дому - В Кургане многодетная мать и ее дети до сих пор остаются без жилья после паводка - Более 200 семей в Курганской области не могут вернуться в свои дома и квартиры после апрельского паводка, пока их жилье не отремонтируют. В этом числе и семья Елены Мелешко, награжденной региональным знаком отличия "Материнская слава" III степени. - Правда дороже - Самарских чиновников проверят на детекторе лжи - В правительстве Самарской области активизировали борьбу с коррупцией. Поводов предостаточно. За последние полгода под следствием или осуждены оказались более десятка министров и глав ведомств команды бывшего губернатора, не считая тех, кто отправился за решетку чуть раньше. - Защита в КУБе - В Дзержинске началось серийное производство мобильных бомбоубежищ - Выпуск передвижных укрытий начали в нижегородском Дзержинске. Местное предприятие получило права и документацию на производство от авторов изобретения — ученых ВНИИ ГОЧС. Именно там придумали КУБ-М, который может защитить человека от пуль, бомб, огня, химических веществ и даже радиации. М — значит мобильный и многофункциональный, и это его главные преимущества. - Корабль с Урала - В Перми начали строить первое в России круизное электросудно - На площадке пермской судоверфи заложили "Байкал", будущий пятизвездочный отель для путешествий по воде. Его длина — около 70 метров, ширина — 15 метров. Новый круизный корабль предназначен для туристических прогулок по озеру Байкал и строится с учетом всех особенностей плавания в этом районе. Это первое круизное судно на электрическом ходу, строящееся в России. - Майнинг под надзором - Правительство ограничивает добычу цифровой валюты - Вице-премьер Александр Новак провел заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участники совещания обсудили введение ограничений и запрета на майнинг криптовалюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике, в частности там, где прогнозируется дефицит электроэнергии и мощности в осенне-зимний отопительный период. - Золото на дне - Редкие элементы можно добывать из раковин моллюсков - Ученые отдела аквакультуры и морской фармакологии Федерального исследовательского центра обнаружили высокое содержание редкоземельных элементов (РЗЭ) в раковинах черноморских и азовских моллюсков. При наличии соответствующей технологии их можно извлекать, считают специалисты. - Вышли на след мысли - Ученые впервые полностью оцифровали мозг мухи - Первый полностью оцифрованный мозг дрозофилы, который можно воспроизводить, создали ученые из Принстонского университета, сообщает его пресс-служба. Это достижение уже называют революцией в нейрофизиологии. Возможно, оно будет исторической, переломной вехой в ее развитии. - Шаланды, полные медуз - Ареал обитания животных в Черном море стремительно сокращается - Ученые из Севастополя обнаружили в Черном море изменения, которые приведут к поднятию уровня бескислородных вод в центральной части на 10 метров за 25 лет. Как это отразится на экосистеме и стоит ли бояться выбросов сероводорода? - Электромобиль будет доступнее - Российские ученые получили патент на технологию извлечения лития - Ученые Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) разработали технологию и получили патент на новый метод получения лития. Оценить важность этой разработки сегодня может практически каждый россиянин. - Запомнить все - Ученые МГУ создают универсальные вакцины - Ученые МГУ впервые показали, что можно создать универсальную панель антигенов не только для разработки вакцин против варианта Ухань, но и против варианта Омикрон SARS-CoV-2. Эта работа может иметь важнейшее значение для борьбы с разными вариантами коронавируса. - Извилина отдает голос - Ученые утверждают: политические взгляды зависят от структуры мозга - Чем мозг гения отличается от мозга обычного человека? Мозг футболиста от мозга музыканта? А где находятся в мозге зоны "юмора", справедливости", "жестокости" и далее по списку? Над подобными вопросами наука бьется уже много лет. - Инновация в приоритете - Затраты предприятий на науку выросли в три раза - Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые анализирует динамику научного потенциала предприятий обрабатывающей промышленности за период 2010—2023 гг. Главный вывод обнадеживает. Наука становятся для них одним из наиболее важных приоритетов. - Ребенок права имеет - Российский проект "Десятилетие детства" вошел в перечень лучших практик мира - Чем опасны гаджеты с пеленок? Заигрались в квадроберов? И почему приходится доказывать необходимость прививок? Об этом говорим с двумя главными специалистами по вопросам детского здоровья Минздрава России — по педиатрии и профилактической педиатрии, академиками РАН, большими друзьями "РГ" Александром Барановым и Лейлой Намазовой-Барановой. - Один и тот же почерк - ФСБ задержала агентов СБУ, подорвавших офицера в Севастополе - Теракт в Севастополе 13 ноября, в результате которого погиб офицер Черноморского флота РФ, был совершен по тем же лекалам украинских спецслужб, что и убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье в августе 2022 года. ФСБ и Следственный комитет РФ во вторник заявили о задержании в Крыму граждан России, причастных к подрыву автомобиля, в результате которого погиб капитан 1-го ранга Валерий Транковский. - Репутация абьюзера - КС РФ изучил дело о семейном насилии - Конституционный суд РФ возложил на суды обязанность оценивать достоверность информации о семейных конфликтах, если одна из сторон полагает, что она вредит ее чести, достоинству или деловой репутации. С учетом конкретных обстоятельств соответствующего спора суд имеет право "по совокупности обстоятельств дела и по своему внутреннему убеждению признавать эти сведения соответствующими или не соответствующими действительности", постановил КС, изучив вопрос, который поставила перед ним жительница Подмосковья Елена Боголюбская. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Заряд по погоде: в РФ создали дронопорт для работы в экстремальных условиях - Как роботизированная станция будет обслуживать БПЛА в тундре и пустыне - Российские разработчики создали дронопорт для работы в экстремальных температурных условиях. Его можно устанавливать на любую твердую поверхность — от асфальта до крыши бытовки. - Текучий случай: 80% моторных масел в России может оказаться "вне закона" - Техжидкости невозможно будет ни произвести, ни продать — в 2025 году массово истекает срок действия сертификатов - Практически 80% моторных масел в России с нового года может оказаться "вне закона", узнали "Известия". В 2025-м истекают сроки последних трехлетних сертификатов, выданных отечественным производителям зарубежными лабораториями. - Денежный перевоз: мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам - Как поменялась схема с "безопасным счетом" и почему такой вариант кражи средств становится доминирующим - Злоумышленники нашли способ обойти ограничения банков по блокировке подозрительных переводов. Под предлогом того, что средства необходимо "обезопасить", россиян убеждают снять их с карты и передать наличные курьерам. - Баночное время: в России втрое упало производство лососевой икры - Производители и регуляторы объясняют это неудачной путиной - Производство натуральной красной икры в России в 2024 году сократилось втрое — выпущено 10 тысяч тонн, тогда как в 2023-м — 29 тысяч тонн. Об этом "Известиям" со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС" рассказали в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. - Лишние контакты: в РФ намерены запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025-м - Как будет работать новая технология и станет ли она удобнее стикеров - Банки работают над новой технологией оплаты покупок смартфонами через Bluetooth. Во второй половине 2025-го такой сервис планирует внедрить Сбер, выяснили "Известия". - Сводить дружбу: Абхазия продолжит укреплять отношения с Россией - Чем закончились протесты в республике и почему они не направлены против Москвы - В Абхазии после смены власти намерены развивать и укреплять отношения с Россией, сообщили "Известиям" в МИДе республики. 19 ноября ее парламент принял отставку Аслана Бжании с поста президента страны. - Таможня отдаст добро: Генпрокуратура просит изъять 25 млн у экс-чиновника ФТС - Арестованный по обвинению во взятке Александр Алеев нажил эти деньги незаконно, уверены в ГП - Почти 25 миллионов рублей, принадлежащие арестованному полковнику Федеральной таможенной службы Александру Алееву, могут быть обращены в доход государства. - Двадцатки съезд: РФ успешно противостоит гегемонии Запада в G20 - Чем завершился саммит лидеров группы в Рио и как пытались украинизировать итоговую декларацию встречи - Западным странам не удалось украинизировать итоговую декларацию саммита G20 под председательством Бразилии, заявил Сергей Лавров по итогам участия во встрече. - Кабельное оружие: Запад ищет поводы для противостояния с РФ на Балтике - Как страны НАТО могут использовать инциденты с поврежденными подводными линиями оптоволоконной связи - Запад заинтересован в наращивании сил НАТО и ограничении движения российского флота в акватории Балтики. Очередным предлогом для этого могут стать поступающие новости о том, что повреждение двух коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря произошло в результате диверсий, считают опрошенные "Известиями" эксперты. - Спасительная "паутина": разработаны тросовые укрытия для авиатехники - Такие сооружения смогут защитить от тактических дронов-камикадзе и минимизировать ущерб при атаке более мощных БПЛА - В России разработали противодроновые укрытия для самолетов и вертолетов. Они состоят из стальных складывающихся арок и тросовых секций, которые позволяют сдержать даже достаточно крупный БПЛА. - Сверх — в план - Путин рассчитывает на увеличение доходов бюджета - Дефицит бюджета в предстоящие три года может оказаться меньше запланированного. Об этом Владимир Путин сказал 19 ноября на встрече с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым. Добиться этого власти намерены за счёт роста доходов казны. Лидер самой молодой партии Госдумы предложил для этого несколько инициатив. - Дни в памяти - Чем запомнится 80-летие Победы и каким будет - Около 500 тысяч волонтёров планируется привлечь к мероприятиям, посвящённым 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выяснили "Известия". В программе празднований в 2025 году — более 170 событий только на федеральном уровне, сообщила 19 ноября министр культуры Ольга Любимова. - Подложка во спасение - В РФ научились доставлять клетки-стимуляторы в сердце - Российские учёные разработали технологию пересадки в сердце клеток, которые могут служить альтернативой электрическим кардиостимуляторам. Их непосредственное введение в орган с помощью инъекции вызывает травмы и воспаление тканей, поэтому медики решили размещать их на специальной биополимерной подложке.

рф

абхазия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, абхазия, москва, владимир путин, эльвира набиуллина, алишер усманов, госдума, ран, верховный суд, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra