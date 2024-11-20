Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241120/dolg-852946311.html
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей - 20.11.2024, ПРАЙМ
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей
Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:35+0300
2024-11-20T12:41+0300
совфед
наследство
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:174:3031:1879_1920x0_80_0_0_d5b8744997a3d67027d9f59b8ebcbb15.jpg
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. Так, согласно закону, нотариусы будут обязаны не позднее трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии такой информации нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета. При этом Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Информация из каталога и бюро через эту систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. После получения информации из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус обязан сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке. Кроме того, уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев будут выдаваться кредитной организацией не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
https://1prime.ru/20241120/tsb-852943823.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eff9139831a373b036dc1bbc3379faee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совфед, наследство
Совфед, наследство
12:35 20.11.2024 (обновлено: 12:41 20.11.2024)
 
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей

СФ обязал нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНотариус
Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей.
Так, согласно закону, нотариусы будут обязаны не позднее трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии такой информации нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета.
При этом Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Информация из каталога и бюро через эту систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.
После получения информации из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус обязан сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Совфед позволил ЦБ лимитировать выдачу ипотечных и автокредитов физлицам
11:49
Кроме того, уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев будут выдаваться кредитной организацией не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
 
Совфеднаследство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала