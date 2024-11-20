https://1prime.ru/20241120/dolg-852946311.html

Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей

Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей - 20.11.2024, ПРАЙМ

Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей

Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:35+0300

2024-11-20T12:35+0300

2024-11-20T12:41+0300

совфед

наследство

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:174:3031:1879_1920x0_80_0_0_d5b8744997a3d67027d9f59b8ebcbb15.jpg

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. Так, согласно закону, нотариусы будут обязаны не позднее трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии такой информации нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета. При этом Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Информация из каталога и бюро через эту систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. После получения информации из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус обязан сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке. Кроме того, уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев будут выдаваться кредитной организацией не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

https://1prime.ru/20241120/tsb-852943823.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, наследство