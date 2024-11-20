https://1prime.ru/20241120/dolg-852946311.html
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей - 20.11.2024, ПРАЙМ
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей
Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:35+0300
2024-11-20T12:35+0300
2024-11-20T12:41+0300
совфед
наследство
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:174:3031:1879_1920x0_80_0_0_d5b8744997a3d67027d9f59b8ebcbb15.jpg
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. Так, согласно закону, нотариусы будут обязаны не позднее трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии такой информации нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета. При этом Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Информация из каталога и бюро через эту систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. После получения информации из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус обязан сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке. Кроме того, уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев будут выдаваться кредитной организацией не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
https://1prime.ru/20241120/tsb-852943823.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/96/834199636_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eff9139831a373b036dc1bbc3379faee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совфед, наследство
Совфед обязал нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей
СФ обязал нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей.
Так, согласно закону, нотариусы будут обязаны не позднее трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии такой информации нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета.
При этом Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Информация из каталога и бюро через эту систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.
После получения информации из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус обязан сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке.
Совфед позволил ЦБ лимитировать выдачу ипотечных и автокредитов физлицам
Кроме того, уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев будут выдаваться кредитной организацией не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.