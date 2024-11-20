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В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов - 20.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов
Основной возраст дропперов, то есть тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств, составляет в России... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:43+0300
2024-11-20T18:47+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной возраст дропперов, то есть тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств, составляет в России от 14 лет до 21 года, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "Проблема дропперства реально сейчас существует… Приведу лишь одни данные, что в основном увлекается молодежь от 14 до 21 года, то есть они считают, что это легкий заработок, это очень простая форма получения денег", - сказал Уваров на форуме "Диалог о фейках 2.0". Во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в дропперскую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. Глава регулятора при этом подчеркнула, что необходимо усиливать ответственность за дропперство. Также глава ЦБ в июне на пленарном заседании Конгресса волонтеров финансового просвещения отметила, что популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение школьников и студентов. В феврале директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что более 60% дропперов младше 24 лет, а в январе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отмечал, что дропперов чаще всего нанимают из числа студентов.
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россия, дропперы
Банк России, РОССИЯ, дропперы
18:43 20.11.2024 (обновлено: 18:47 20.11.2024)
 
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов

ЦБ: Основной возраст дропперов в России составляет от 14 лет до 21 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной возраст дропперов, то есть тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств, составляет в России от 14 лет до 21 года, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Проблема дропперства реально сейчас существует… Приведу лишь одни данные, что в основном увлекается молодежь от 14 до 21 года, то есть они считают, что это легкий заработок, это очень простая форма получения денег", - сказал Уваров на форуме "Диалог о фейках 2.0".
Во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в дропперскую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. Глава регулятора при этом подчеркнула, что необходимо усиливать ответственность за дропперство. Также глава ЦБ в июне на пленарном заседании Конгресса волонтеров финансового просвещения отметила, что популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение школьников и студентов.
В феврале директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что более 60% дропперов младше 24 лет, а в январе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отмечал, что дропперов чаще всего нанимают из числа студентов.
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