https://1prime.ru/20241120/droppery-852961663.html
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов - 20.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов
Основной возраст дропперов, то есть тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств, составляет в России... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:43+0300
2024-11-20T18:43+0300
2024-11-20T18:47+0300
банк россии
россия
дропперы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной возраст дропперов, то есть тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств, составляет в России от 14 лет до 21 года, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "Проблема дропперства реально сейчас существует… Приведу лишь одни данные, что в основном увлекается молодежь от 14 до 21 года, то есть они считают, что это легкий заработок, это очень простая форма получения денег", - сказал Уваров на форуме "Диалог о фейках 2.0". Во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в дропперскую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. Глава регулятора при этом подчеркнула, что необходимо усиливать ответственность за дропперство. Также глава ЦБ в июне на пленарном заседании Конгресса волонтеров финансового просвещения отметила, что популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение школьников и студентов. В феврале директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что более 60% дропперов младше 24 лет, а в январе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отмечал, что дропперов чаще всего нанимают из числа студентов.
https://1prime.ru/20241025/aferisty-852437380.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дропперы
Банк России, РОССИЯ, дропперы
В ЦБ назвали основной возраст российских дропперов
ЦБ: Основной возраст дропперов в России составляет от 14 лет до 21 года
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной возраст дропперов, то есть тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств, составляет в России от 14 лет до 21 года, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Проблема дропперства реально сейчас существует… Приведу лишь одни данные, что в основном увлекается молодежь от 14 до 21 года, то есть они считают, что это легкий заработок, это очень простая форма получения денег", - сказал Уваров на форуме "Диалог о фейках 2.0".
Во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в дропперскую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. Глава регулятора при этом подчеркнула, что необходимо усиливать ответственность за дропперство. Также глава ЦБ в июне на пленарном заседании Конгресса волонтеров финансового просвещения отметила, что популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение школьников и студентов.
В феврале директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что более 60% дропперов младше 24 лет, а в январе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отмечал, что дропперов чаще всего нанимают из числа студентов.
Аферисты в РФ ищут способы вывода денег через дропперов, сообщили эксперты