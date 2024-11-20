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В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом
Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:25+0300
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экономика
дубай
золотые слитки
золото
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ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
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дубай, золотые слитки, золото, рекорд
Экономика, Дубай, золотые слитки, золото, рекорд
20:25 20.11.2024
 
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом

В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом 300 килограммов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.
Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
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