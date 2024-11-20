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В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом

В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. | 20.11.2024, ПРАЙМ

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ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.

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