https://1prime.ru/20241120/dubay-852964482.html
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом
Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:25+0300
2024-11-20T20:25+0300
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ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
https://1prime.ru/20241120/zapasy-852963966.html
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дубай, золотые слитки, золото, рекорд
Экономика, Дубай, золотые слитки, золото, рекорд
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом 300 килограммов
ДУБАЙ, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.
Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
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