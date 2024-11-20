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Экс-сенатор от Белгородской области должен возместить долги по кредитам

Экс-сенатор от Белгородской области должен возместить долги по кредитам - 20.11.2024, ПРАЙМ

Экс-сенатор от Белгородской области должен возместить долги по кредитам

Осужденный за хищение средств при строительстве в Венесуэле заводов концерна "Калашников" экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов должен... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T04:54+0300

2024-11-20T04:54+0300

2024-11-20T04:54+0300

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рособоронэкспорт

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Осужденный за хищение средств при строительстве в Венесуэле заводов концерна "Калашников" экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов должен возместить задолженности по кредитам, платежам за жилплощадь и коммунальные услуги общей суммой почти на 5,6 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. Попельнюхов был членом Совфеда от Белгородской области с 2003 по 2006 год. Позднее возглавлял компанию "Стройинвестинжиниринг СУ-848", которая в 2006 году выиграла тендер на строительство в Венесуэле завода по производству автоматов "Калашников". Предполагалось, что строительство завершится к 2011 году, и предприятие будет выпускать ежегодно 25 тысяч автоматов с патронами. Средства в размере более 1,1 миллиарда рублей от "Рособоронэкспорта" компания получила, однако предприятия так и остались недостроенными. В 2017 году Лефортовский суд Москвы инкриминировал экс-сенатору хищение более 1,1 миллиарда рублей при строительстве заводов и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Известно также, что в 2016 году Попельнюхов был признан банкротом, банк подал против него иск из-за неоплаты кредита на 3,4 миллиарда рублей. Согласно имеющимся данным, с экс-сенатора пытаются взыскать задолженности по трем кредитам: первый – более 3,7 миллиардов, второй – более 780 миллионов, третий – почти 65 тысяч рублей. Кроме того, Попельнюхов должен оплатить более 1 миллиарда взысканий имущественного характера, а также задолженности по платежам за жилплощадь и коммунальные услуги суммой более 51 тысяча рублей.

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