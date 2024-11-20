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Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России
Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России
Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T06:00+0300
2024-11-20T06:00+0300
2024-11-20T06:00+0300
сельское хозяйство
экономика
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акра
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего объема производства, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По данным Россельхозбанка, сбор зерновых культур в России в 2025 году может превысить 139,5 миллиона тонн, а урожайность – 29 центнера с гектара. Оба параметра могут войти в тройку лучших за всю историю страны, включая советский период, отмечает банк.
"В среднем озимая пшеница составляет около 70% от общего объема ее производства. Таким образом, урожай будущего года во многом зависит от состояния озимых, которое на данный момент остается неопределенным. Обычно первая оценка на основании данных Росгидромета происходит в декабре. При этом результаты весенней посевной кампании, включая данные по зернобобовым культурам, станут понятны только в конце весны. Поэтому текущая оценка может быть лишь очень предварительной. Будущий урожай также будет зависеть от зимних погодных условий и от того, сколько озимых сможет взойти весной следующего года", - сказал Тренин.
"Ранее Российский зерновой союз отмечал не самое лучшее состояние посевов, поскольку аграрии были вынуждены сеять их в условиях недостатка влаги из-за дефицита осадков на Юге и в Центральной части страны. Это может привести к снижению урожайности с гектара. Вдобавок, учитывая оценку Института конъюнктуры аграрного рынка о сокращении посевных площадей под озимую пшеницу, возникают дополнительные риски снижения урожая этой культуры", - добавил он.
Эксперт отметил, что необходимо учитывать и экономические факторы. "Увеличение стоимости ресурсов для аграриев и высокие ставки по кредитам могут негативно сказаться на инвестициях в сельскохозяйственную технику, технологии и удобрения, если в следующем году не произойдет пропорционального роста цен на зерно по сравнению с 2024 годом. В результате всех этих аспектов прогноз общего урожая зерновых находится под воздействием неоптимальных обстоятельств и рискует оказаться ниже уровня текущего года", - пояснил Тренин.
По его прогнозам, урожай зерна в 2025 году может составить 124-126 миллионов тонн, что "не позволит ему войти в тройку лучших результатов в истории России и будет ниже среднего урожая зерновых за последние пять лет", подчеркнул он.
В начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский позднее сообщал, что союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в 2024 году.
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сельское хозяйство, россия, москва, рф, дмитрий патрушев, аркадий злочевский, акра, россельхозбанк
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Патрушев, Аркадий Злочевский, АКРА, Россельхозбанк
Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России
Эксперт Тренин: рекордный урожай зерна в России в 2025 году зависит от озимой пшеницы
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего объема производства, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По данным Россельхозбанка, сбор зерновых культур в России в 2025 году может превысить 139,5 миллиона тонн, а урожайность – 29 центнера с гектара. Оба параметра могут войти в тройку лучших за всю историю страны, включая советский период, отмечает банк.
"В среднем озимая пшеница составляет около 70% от общего объема ее производства. Таким образом, урожай будущего года во многом зависит от состояния озимых, которое на данный момент остается неопределенным. Обычно первая оценка на основании данных Росгидромета происходит в декабре. При этом результаты весенней посевной кампании, включая данные по зернобобовым культурам, станут понятны только в конце весны. Поэтому текущая оценка может быть лишь очень предварительной. Будущий урожай также будет зависеть от зимних погодных условий и от того, сколько озимых сможет взойти весной следующего года", - сказал Тренин.
"Ранее Российский зерновой союз отмечал не самое лучшее состояние посевов, поскольку аграрии были вынуждены сеять их в условиях недостатка влаги из-за дефицита осадков на Юге и в Центральной части страны. Это может привести к снижению урожайности с гектара. Вдобавок, учитывая оценку Института конъюнктуры аграрного рынка о сокращении посевных площадей под озимую пшеницу, возникают дополнительные риски снижения урожая этой культуры", - добавил он.
Эксперт отметил, что необходимо учитывать и экономические факторы. "Увеличение стоимости ресурсов для аграриев и высокие ставки по кредитам могут негативно сказаться на инвестициях в сельскохозяйственную технику, технологии и удобрения, если в следующем году не произойдет пропорционального роста цен на зерно по сравнению с 2024 годом. В результате всех этих аспектов прогноз общего урожая зерновых находится под воздействием неоптимальных обстоятельств и рискует оказаться ниже уровня текущего года", - пояснил Тренин.
По его прогнозам, урожай зерна в 2025 году может составить 124-126 миллионов тонн, что "не позволит ему войти в тройку лучших результатов в истории России и будет ниже среднего урожая зерновых за последние пять лет", подчеркнул он.
В начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский позднее сообщал, что союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в 2024 году.