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Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России

Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, от чего зависит рекордный урожай зерна в России

Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T06:00+0300

2024-11-20T06:00+0300

2024-11-20T06:00+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего объема производства, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По данным Россельхозбанка, сбор зерновых культур в России в 2025 году может превысить 139,5 миллиона тонн, а урожайность – 29 центнера с гектара. Оба параметра могут войти в тройку лучших за всю историю страны, включая советский период, отмечает банк. "В среднем озимая пшеница составляет около 70% от общего объема ее производства. Таким образом, урожай будущего года во многом зависит от состояния озимых, которое на данный момент остается неопределенным. Обычно первая оценка на основании данных Росгидромета происходит в декабре. При этом результаты весенней посевной кампании, включая данные по зернобобовым культурам, станут понятны только в конце весны. Поэтому текущая оценка может быть лишь очень предварительной. Будущий урожай также будет зависеть от зимних погодных условий и от того, сколько озимых сможет взойти весной следующего года", - сказал Тренин. "Ранее Российский зерновой союз отмечал не самое лучшее состояние посевов, поскольку аграрии были вынуждены сеять их в условиях недостатка влаги из-за дефицита осадков на Юге и в Центральной части страны. Это может привести к снижению урожайности с гектара. Вдобавок, учитывая оценку Института конъюнктуры аграрного рынка о сокращении посевных площадей под озимую пшеницу, возникают дополнительные риски снижения урожая этой культуры", - добавил он. Эксперт отметил, что необходимо учитывать и экономические факторы. "Увеличение стоимости ресурсов для аграриев и высокие ставки по кредитам могут негативно сказаться на инвестициях в сельскохозяйственную технику, технологии и удобрения, если в следующем году не произойдет пропорционального роста цен на зерно по сравнению с 2024 годом. В результате всех этих аспектов прогноз общего урожая зерновых находится под воздействием неоптимальных обстоятельств и рискует оказаться ниже уровня текущего года", - пояснил Тренин. По его прогнозам, урожай зерна в 2025 году может составить 124-126 миллионов тонн, что "не позволит ему войти в тройку лучших результатов в истории России и будет ниже среднего урожая зерновых за последние пять лет", подчеркнул он. В начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский позднее сообщал, что союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в 2024 году.

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сельское хозяйство, россия, москва, рф, дмитрий патрушев, аркадий злочевский, акра, россельхозбанк