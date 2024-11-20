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Россия нарастила экспорт моллюсков в 1,5 раза

Россия нарастила экспорт моллюсков в 1,5 раза - 20.11.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт моллюсков в 1,5 раза

Экспорт моллюсков из России по итогам января-октября стал в полтора раз больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период годом ранее, - порядка 22... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:57+0300

2024-11-20T10:57+0300

2024-11-20T10:57+0300

экономика

россия

экспорт

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспорт моллюсков из России по итогам января-октября стал в полтора раз больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период годом ранее, - порядка 22 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, за 10 месяцев 2024 года российский экспорт моллюсков составил порядка 22 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. При этом на первом месте среди их импортёров Китай (84%), на втором - Южная Корея (6%), на третьем - Белоруссия (4%). По итогам прошлого года и в стоимостном выражении Россия в рейтинге экспортеров моллюсков заняла 35-е место, отметили также в центре. А основными экспортерами этого продукта в стоимостном выражении стали Китай, Перу и Испания, добавили там. Также, по предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок моллюсков на мировой рынок может достигнуть 50 тысяч тонн в год.

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россия, экспорт