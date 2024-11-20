https://1prime.ru/20241120/ekzamen-852949724.html

В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ

В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:53+0300

2024-11-20T13:53+0300

2024-11-20T13:53+0300

вячеслав володин

огэ

школьники

нагрузка

https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_79072772f1f18a36b95083e55376d94d.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить целесообразность ОГЭ, передает пресс-служба ведомства. "Он (вопрос - прим. ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших", - заявил Володин, отметив, что решение должно быть комплексным и включать представителей как профильных министерств, так и родителей самих школьников. По мнению председателя Госдумы, проблема перенапряжения детей является на данный момент очевидной, а потому для сохранения здоровья школьников необходимо принять ряд мер.На повестке обсуждения будет также стоять целесообразность ОГЭ по итогам девятого класса. "Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – резюмировал он.

https://1prime.ru/20241120/moshenniki-852949215.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вячеслав володин, огэ, школьники, нагрузка