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В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:53+0300
2024-11-20T13:53+0300
вячеслав володин
огэ
школьники
нагрузка
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить целесообразность ОГЭ, передает пресс-служба ведомства. "Он (вопрос - прим. ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших", - заявил Володин, отметив, что решение должно быть комплексным и включать представителей как профильных министерств, так и родителей самих школьников. По мнению председателя Госдумы, проблема перенапряжения детей является на данный момент очевидной, а потому для сохранения здоровья школьников необходимо принять ряд мер.На повестке обсуждения будет также стоять целесообразность ОГЭ по итогам девятого класса. "Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – резюмировал он.
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вячеслав володин, огэ, школьники, нагрузка
Вячеслав Володин, ОГЭ, школьники, нагрузка
13:53 20.11.2024
 
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ

Володин: ГД обсудит проблему высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить целесообразность ОГЭ, передает пресс-служба ведомства.
"Он (вопрос - прим. ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших", - заявил Володин, отметив, что решение должно быть комплексным и включать представителей как профильных министерств, так и родителей самих школьников.
По мнению председателя Госдумы, проблема перенапряжения детей является на данный момент очевидной, а потому для сохранения здоровья школьников необходимо принять ряд мер.
На повестке обсуждения будет также стоять целесообразность ОГЭ по итогам девятого класса. "Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – резюмировал он.
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Вячеслав ВолодинОГЭшкольникинагрузка
 
 
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