https://1prime.ru/20241120/ekzamen-852949724.html
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:53+0300
2024-11-20T13:53+0300
2024-11-20T13:53+0300
вячеслав володин
огэ
школьники
нагрузка
https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_79072772f1f18a36b95083e55376d94d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить целесообразность ОГЭ, передает пресс-служба ведомства. "Он (вопрос - прим. ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших", - заявил Володин, отметив, что решение должно быть комплексным и включать представителей как профильных министерств, так и родителей самих школьников. По мнению председателя Госдумы, проблема перенапряжения детей является на данный момент очевидной, а потому для сохранения здоровья школьников необходимо принять ряд мер.На повестке обсуждения будет также стоять целесообразность ОГЭ по итогам девятого класса. "Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – резюмировал он.
https://1prime.ru/20241120/moshenniki-852949215.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_00f65edc4129de683e19dfb99cb01cb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, огэ, школьники, нагрузка
Вячеслав Володин, ОГЭ, школьники, нагрузка
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ
Володин: ГД обсудит проблему высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по просвещению рассмотреть проблему высокой учебной нагрузки на школьников, а также обсудить целесообразность ОГЭ, передает пресс-служба ведомства.
"Он (вопрос - прим. ред.) касается не только учеников старших классов, но и младших", - заявил Володин, отметив, что решение должно быть комплексным и включать представителей как профильных министерств, так и родителей самих школьников.
По мнению председателя Госдумы, проблема перенапряжения детей является на данный момент очевидной, а потому для сохранения здоровья школьников необходимо принять ряд мер.
На повестке обсуждения будет также стоять целесообразность ОГЭ по итогам девятого класса. "Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", – резюмировал он.
"Абсурд": ЦБ предупредил о странной схеме с инвестициями