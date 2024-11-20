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Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины
Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины - 20.11.2024, ПРАЙМ
Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины
Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в среду, что подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами. По | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T21:50+0300
2024-11-20T21:50+0300
украина
эстония
поддержка украины
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в среду, что подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами. По его словам, этот документ, в частности, предусматривает предоставление четверти эстонского ВВП Киеву. Кабинет правительства Эстонии ранее поддержал инициативу Певкура направить Киеву новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы. Умеров отметил, что Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. "Поддержка в размере 0,25% ВВП Эстонии будет направлена на материальную помощь для украинских военных, финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии, тренировку украинских военнослужащих", — приводит слова Умерова Минобороны Украины в своем Telegram-канале. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, эстония, поддержка украины, ввп
УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, поддержка Украины, ВВП
21:50 20.11.2024
 
Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины

Минобороны Украины: Эстония направит четверть ВВП на поддержку Украины до 2027 г

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в среду, что подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами. По его словам, этот документ, в частности, предусматривает предоставление четверти эстонского ВВП Киеву.
Кабинет правительства Эстонии ранее поддержал инициативу Певкура направить Киеву новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы.
Умеров отметил, что Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах.
"Поддержка в размере 0,25% ВВП Эстонии будет направлена на материальную помощь для украинских военных, финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии, тренировку украинских военнослужащих", — приводит слова Умерова Минобороны Украины в своем Telegram-канале.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов
17:39
 
УКРАИНАЭСТОНИЯподдержка УкраиныВВП
 
 
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