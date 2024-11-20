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Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России
Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России
Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:34+0300
2024-11-20T16:34+0300
2024-11-20T16:34+0300
политика
сша
словакия
удары по территории россии
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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное", - подчеркнул Фицо.Он также добавил, что Словакия является заинтересованной стороной и хочет мира на границе с Украиной, так как у них запланировано множество совместных проектов.Фицо выразил сожаление, что Европейский союз не имеет собственной позиции и слепо следует за США. Он резюмировал, что такие "опасные авантюры" могут больше всего навредить Украине, так как Запад решил воевать до последнего украинского солдата.
https://1prime.ru/20241120/rakety-852948981.html
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сша, словакия, удары по территории россии
Политика, США, СЛОВАКИЯ, удары по территории России
Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России
Премьер Фицо назвал безответственным решение США разрешить Киеву бить по России
БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное", - подчеркнул Фицо.
Он также добавил, что Словакия является заинтересованной стороной и хочет мира на границе с Украиной, так как у них запланировано множество совместных проектов.
Фицо выразил сожаление, что Европейский союз не имеет собственной позиции и слепо следует за США. Он резюмировал, что такие "опасные авантюры" могут больше всего навредить Украине, так как Запад решил воевать до последнего украинского солдата.
Times: США разрешили удары Storm Shadow вглубь России