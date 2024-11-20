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Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России
Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России
Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:34+0300
2024-11-20T16:34+0300
политика
сша
словакия
удары по территории россии
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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное", - подчеркнул Фицо.Он также добавил, что Словакия является заинтересованной стороной и хочет мира на границе с Украиной, так как у них запланировано множество совместных проектов.Фицо выразил сожаление, что Европейский союз не имеет собственной позиции и слепо следует за США. Он резюмировал, что такие "опасные авантюры" могут больше всего навредить Украине, так как Запад решил воевать до последнего украинского солдата.
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сша, словакия, удары по территории россии
Политика, США, СЛОВАКИЯ, удары по территории России
16:34 20.11.2024
 
Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России

Премьер Фицо назвал безответственным решение США разрешить Киеву бить по России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное", - подчеркнул Фицо.
Он также добавил, что Словакия является заинтересованной стороной и хочет мира на границе с Украиной, так как у них запланировано множество совместных проектов.
Фицо выразил сожаление, что Европейский союз не имеет собственной позиции и слепо следует за США. Он резюмировал, что такие "опасные авантюры" могут больше всего навредить Украине, так как Запад решил воевать до последнего украинского солдата.
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ПолитикаСШАСЛОВАКИЯудары по территории России
 
 
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