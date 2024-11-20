https://1prime.ru/20241120/fitso-852956665.html

Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России

Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Фицо назвал безответственным решение США разрешить ВСУ бить по России

Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:34+0300

2024-11-20T16:34+0300

2024-11-20T16:34+0300

политика

сша

словакия

удары по территории россии

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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов разрешить ВСУ наносить удары по российской территории дальнобойным оружием доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное", - подчеркнул Фицо.Он также добавил, что Словакия является заинтересованной стороной и хочет мира на границе с Украиной, так как у них запланировано множество совместных проектов.Фицо выразил сожаление, что Европейский союз не имеет собственной позиции и слепо следует за США. Он резюмировал, что такие "опасные авантюры" могут больше всего навредить Украине, так как Запад решил воевать до последнего украинского солдата.

https://1prime.ru/20241120/rakety-852948981.html

сша

словакия

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сша, словакия, удары по территории россии