https://1prime.ru/20241120/flot-852955453.html
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота
Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:03+0300
2024-11-20T16:03+0300
2024-11-20T16:03+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов". "Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20241120/transport-852955105.html
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россия, михаил мишустин
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота
Мишустин: облик воздушного флота должен основываться на отечественных решениях
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов".
"Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.
Мишустин оценил развитие транспортной отрасли России, вопреки санкциям