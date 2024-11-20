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Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота
Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:03+0300
2024-11-20T16:03+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов". "Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:03 20.11.2024
 
Мишустин призвал развивать отечественные решения для воздушного флота

Мишустин: облик воздушного флота должен основываться на отечественных решениях

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов".
"Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Мишустин оценил развитие транспортной отрасли России, вопреки санкциям
15:58
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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