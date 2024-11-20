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ФСБ задержала гражданина Германии, приехавшего для диверсий - 20.11.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала гражданина Германии, приехавшего для диверсий
ФСБ задержала гражданина Германии, приехавшего для диверсий - 20.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала гражданина Германии, приехавшего для диверсий
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Германии Николая Гайдука при въезде в Калининградскую область из для организации диверсий на... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:02+0300
2024-11-20T09:10+0300
происшествия
россия
фсб
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Германии Николая Гайдука при въезде в Калининградскую область из для организации диверсий на российских энергообъектах. Об этом говорится в сообщении ведомства."Гайдук Н.В. задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества", - сказано в сообщении ФСБ.Отмечается, что Гайдук получил задание на диверсии и компоненты самодельной бомбы от гражданина Украины Александра Жорова, проживающего в Германии. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Гайдук причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Контрабанда взрывчатых веществ" УК РФ.
https://1prime.ru/20241118/fsb-852881523.html
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
09:02 20.11.2024 (обновлено: 09:10 20.11.2024)
 
ФСБ задержала гражданина Германии, приехавшего для диверсий

ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Германии Николая Гайдука при въезде в Калининградскую область из для организации диверсий на российских энергообъектах. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Гайдук Н.В. задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества", - сказано в сообщении ФСБ.
Отмечается, что Гайдук получил задание на диверсии и компоненты самодельной бомбы от гражданина Украины Александра Жорова, проживающего в Германии. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Гайдук причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Контрабанда взрывчатых веществ" УК РФ.
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