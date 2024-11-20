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"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее

"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее

"Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за нарушения порядка расчетов, что может привести к банкротству в стране из-за неизбежного роста цен на топливо,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:28+0300

2024-11-20T09:28+0300

2024-11-20T09:28+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за нарушения порядка расчетов, что может привести к банкротству в стране из-за неизбежного роста цен на топливо, говорится в материале агентства РИА Новости.Венская компания OMV намерена взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что ухудшение отношений с Россией будет компенсировано "положительным эффектом от возмещения ущерба", но эксперты сомневаются в таком исходе, заметили в издании."В соответствии с указом президента о порядке расчетов за газ с контрагентами из недружественных стран отсутствие оплаты ведет к немедленному прекращению поставок, так что итог ожидаемый", — заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Кроме того, OMV утверждает, что принятые меры по диверсификации помогут обеспечить клиентов компании, но Австрия, не имея выхода к морю, будет платить гораздо больше за альтернативные поставки газа.Многие в европейской стране опасаются банкротства из-за роста цен на топливо. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уверена, что увеличение расходов станет неподъемным бременем для граждан, особенно учитывая общую инфляцию и высокие цены на энергоносители.В издании Reuters в свою очередь отметили, что около 17 миллионов кубометров российского газа, предназначенного для Австрии, уже "расхватали" другие страны, в том числе Словакия, Венгрия, а также Чехия, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241119/gaz-852919204.html

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