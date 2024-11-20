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"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее
"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее
"Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за нарушения порядка расчетов, что может привести к банкротству в стране из-за неизбежного роста цен на топливо,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:28+0300
2024-11-20T09:28+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за нарушения порядка расчетов, что может привести к банкротству в стране из-за неизбежного роста цен на топливо, говорится в материале агентства РИА Новости.Венская компания OMV намерена взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что ухудшение отношений с Россией будет компенсировано "положительным эффектом от возмещения ущерба", но эксперты сомневаются в таком исходе, заметили в издании."В соответствии с указом президента о порядке расчетов за газ с контрагентами из недружественных стран отсутствие оплаты ведет к немедленному прекращению поставок, так что итог ожидаемый", — заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Кроме того, OMV утверждает, что принятые меры по диверсификации помогут обеспечить клиентов компании, но Австрия, не имея выхода к морю, будет платить гораздо больше за альтернативные поставки газа.Многие в европейской стране опасаются банкротства из-за роста цен на топливо. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уверена, что увеличение расходов станет неподъемным бременем для граждан, особенно учитывая общую инфляцию и высокие цены на энергоносители.В издании Reuters в свою очередь отметили, что около 17 миллионов кубометров российского газа, предназначенного для Австрии, уже "расхватали" другие страны, в том числе Словакия, Венгрия, а также Чехия, заключили в издании.
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россия, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ
09:28 20.11.2024
 
"Пиррова победа": Россия собирается отобрать у Европы последнее

Reuters: транзит российского газа в Европу остается на прежнем уровне

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за нарушения порядка расчетов, что может привести к банкротству в стране из-за неизбежного роста цен на топливо, говорится в материале агентства РИА Новости.
Венская компания OMV намерена взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что ухудшение отношений с Россией будет компенсировано "положительным эффектом от возмещения ущерба", но эксперты сомневаются в таком исходе, заметили в издании.
"В соответствии с указом президента о порядке расчетов за газ с контрагентами из недружественных стран отсутствие оплаты ведет к немедленному прекращению поставок, так что итог ожидаемый", — заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Кроме того, OMV утверждает, что принятые меры по диверсификации помогут обеспечить клиентов компании, но Австрия, не имея выхода к морю, будет платить гораздо больше за альтернативные поставки газа.
Многие в европейской стране опасаются банкротства из-за роста цен на топливо. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уверена, что увеличение расходов станет неподъемным бременем для граждан, особенно учитывая общую инфляцию и высокие цены на энергоносители.
В издании Reuters в свою очередь отметили, что около 17 миллионов кубометров российского газа, предназначенного для Австрии, уже "расхватали" другие страны, в том числе Словакия, Венгрия, а также Чехия, заключили в издании.
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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