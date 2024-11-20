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Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 507 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 507 долларов за тысячу кубов - 20.11.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 507 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды поднялись на 2% – до 507 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды поднялись на 2% – до 507 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 496,8 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в среду составил 494 доллара (-1,1%), ценовой максимум – 513,7 доллара (+2,9%). Последние фьючерсы торговались по 507,2 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 499,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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газ, биржевые торги, ice, европа, биржа ttf
Экономика, Газ, биржевые торги, ICE, ЕВРОПА, биржа TTF
Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 507 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до $507 за тысячу кубометров
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды поднялись на 2% – до 507 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 496,8 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в среду составил 494 доллара (-1,1%), ценовой максимум – 513,7 доллара (+2,9%). Последние фьючерсы торговались по 507,2 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 499,3 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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