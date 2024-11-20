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Кабмин направит 140 миллионов рублей на программу социальной газификации
Кабмин направит 140 миллионов рублей на программу социальной газификации - 20.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит 140 миллионов рублей на программу социальной газификации
Правительство РФ направит более 140 миллионов рублей на поддержку программы социальной газификации в 18 регионах страны, сообщается на сайте кабмина. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:27+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 140 миллионов рублей на поддержку программы социальной газификации в 18 регионах страны, сообщается на сайте кабмина. "Ряд регионов получит дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации, позволяющей просубсидировать подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели более 140 миллионов рублей", - указано в сообщении правительства. Средства будут направлены 18 регионам, уточнили в кабмине. Это Республики Алтай, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края, Владимирская, Ивановская, Курганская, Псковская, Смоленская, Томская и Ульяновская области. "Благодаря принятому решению количество заключённых договоров на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям в 2024 году превысит 11,1 тысячи", - отмечено в сообщении. Программа социальной газификации в России была запущена по поручению президента в 2021 году, напомнили в кабмине. Государство в рамках этой программы частично субсидирует льготным категориям граждан расходы на выполнение работ по проведению газа по участку и подключению его к дому. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, инвалиды I группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей. Всего за время реализации программы к газу было подключено более 500 тысяч частных домов, отметили в правительстве.
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россия
Кабмин направит 140 миллионов рублей на программу социальной газификации
Кабмин направит 140 млн рублей на программу социальной газификации в 18 регионах
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 140 миллионов рублей на поддержку программы социальной газификации в 18 регионах страны, сообщается на сайте кабмина.
"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации, позволяющей просубсидировать подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели более 140 миллионов рублей", - указано в сообщении правительства.
Средства будут направлены 18 регионам, уточнили в кабмине. Это Республики Алтай, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края, Владимирская, Ивановская, Курганская, Псковская, Смоленская, Томская и Ульяновская области.
"Благодаря принятому решению количество заключённых договоров на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям в 2024 году превысит 11,1 тысячи", - отмечено в сообщении.
Программа социальной газификации в России была запущена по поручению президента в 2021 году, напомнили в кабмине. Государство в рамках этой программы частично субсидирует льготным категориям граждан расходы на выполнение работ по проведению газа по участку и подключению его к дому.
На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, инвалиды I группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей. Всего за время реализации программы к газу было подключено более 500 тысяч частных домов, отметили в правительстве.
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