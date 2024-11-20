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В ГД внесут проект о моратории на рост тарифов естественных монополий - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о моратории на рост тарифов естественных монополий
В ГД внесут проект о моратории на рост тарифов естественных монополий - 20.11.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о моратории на рост тарифов естественных монополий
Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Миронов внесут в ГД законопроект, которым предлагается... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T01:23+0300
2024-11-20T01:23+0300
экономика
россия
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Миронов внесут в ГД законопроект, которым предлагается заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы. "Проектом федерального закона предлагается установить мораторий на рост цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий в период с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года путем дополнения Федерального закона "О естественных монополиях" статьей 28 соответствующего содержания", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как пояснил агентству Миронов, тарифы естественных монополий оказывают большое влияние на цены товаров и услуг, социальное настроение общества и отражаются на всей экономике страны, а определяет эти тарифы федеральная антимонопольная служба, которая повышает их каждых год. "На протяжении многих лет ведущие российские эксперты и экономисты отмечают, что высокие показатели роста тарифов естественных монополий в нашей стране являются одним из ключевых барьеров для развития бизнеса. При этом нельзя не отметить, что изначальная функция тарифной политики – это стимулирование развития предпринимательства", – отметил лидер эсеров. Кроме того, по его словам, завышенные и постоянно растущие тарифы препятствуют инвестициям и убивают промышленность. "Вместо того, чтобы оказывать позитивное влияние на экономику, монополизированные отрасли на фоне постоянной государственной поддержки, работы неэффективного менеджмента и корпоративных структур выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают свои тарифы", – подчеркнул Миронов. По его мнению, для для стабилизации цен и экономической ситуации в стране необходимо до конца следующего года ввести законодательное ограничение на рост тарифов естественных монополий. "Мораторий должен распространяться на тарифы для транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Ограничение должно затронуть стоимость железнодорожных перевозок, услуг аэропортов и транспортных терминалов, почтовой связи, передачи тепловой и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути", – заключил парламентарий.
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россия, сергей миронов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
01:23 20.11.2024
 
В ГД внесут проект о моратории на рост тарифов естественных монополий

В ГД внесут проект о моратории на рост тарифов естественных монополий до конца 2025 года

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Миронов внесут в ГД законопроект, которым предлагается заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы.
"Проектом федерального закона предлагается установить мораторий на рост цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий в период с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года путем дополнения Федерального закона "О естественных монополиях" статьей 28 соответствующего содержания", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как пояснил агентству Миронов, тарифы естественных монополий оказывают большое влияние на цены товаров и услуг, социальное настроение общества и отражаются на всей экономике страны, а определяет эти тарифы федеральная антимонопольная служба, которая повышает их каждых год.
"На протяжении многих лет ведущие российские эксперты и экономисты отмечают, что высокие показатели роста тарифов естественных монополий в нашей стране являются одним из ключевых барьеров для развития бизнеса. При этом нельзя не отметить, что изначальная функция тарифной политики – это стимулирование развития предпринимательства", – отметил лидер эсеров.
Кроме того, по его словам, завышенные и постоянно растущие тарифы препятствуют инвестициям и убивают промышленность.
"Вместо того, чтобы оказывать позитивное влияние на экономику, монополизированные отрасли на фоне постоянной государственной поддержки, работы неэффективного менеджмента и корпоративных структур выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают свои тарифы", – подчеркнул Миронов.
По его мнению, для для стабилизации цен и экономической ситуации в стране необходимо до конца следующего года ввести законодательное ограничение на рост тарифов естественных монополий.
"Мораторий должен распространяться на тарифы для транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Ограничение должно затронуть стоимость железнодорожных перевозок, услуг аэропортов и транспортных терминалов, почтовой связи, передачи тепловой и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути", – заключил парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
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