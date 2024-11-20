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В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью
В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T00:17+0300
2024-11-20T00:17+0300
недвижимость
экономика
рф
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество. "Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации - два года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.
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недвижимость, рф
Недвижимость, Экономика, РФ
00:17 20.11.2024
 
В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью

Депутат Нилов предложил снизить срок владения недвижимостью до трех лет

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.
"Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации - два года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.
 
ЭкономикаНедвижимостьРФ
 
 
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