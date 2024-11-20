https://1prime.ru/20241120/gosduma-852931244.html

В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью

В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о снижении срока владения недвижимостью

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T00:17+0300

2024-11-20T00:17+0300

2024-11-20T00:17+0300

недвижимость

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852931244.jpg?1732051068

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество. "Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации - два года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, рф