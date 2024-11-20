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В Госдуме рассказали о работе 28 декабря - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о работе 28 декабря
В Госдуме рассказали о работе 28 декабря - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о работе 28 декабря
Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T03:02+0300
2024-11-20T03:02+0300
общество
экономика
москва
лдпр
госдума
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Двадцать восьмого декабря - не сокращённый рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году", - сказал Нилов. Парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть. Он также напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, в случае его принятия, 28 декабря могло бы стать выходным днем.
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общество , москва, лдпр, госдума
Общество , Экономика, МОСКВА, ЛДПР, Госдума
03:02 20.11.2024
 
В Госдуме рассказали о работе 28 декабря

Депутат Нилов: 28 декабря рабочий день не будет сокращенным

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Двадцать восьмого декабря - не сокращённый рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году", - сказал Нилов.
Парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.
Он также напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, в случае его принятия, 28 декабря могло бы стать выходным днем.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАЛДПРГосдума
 
 
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