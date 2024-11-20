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НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений - 20.11.2024, ПРАЙМ
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НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений
НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений - 20.11.2024, ПРАЙМ
НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений
С начала 2024 года отпускные цены у производителей говядины в России выросли до рекордных 700 рублей за килограмм, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:43+0300
2024-11-20T12:43+0300
экономика
россия
говядина
цены
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. С начала 2024 года отпускные цены у производителей говядины в России выросли до рекордных 700 рублей за килограмм, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ).Согласно изданию, Конечные продавцы также столкнулись с ростом цен на 13% с начала года. Поставщики объясняют это увеличением отпускных цен на белорусских предприятиях, основных поставщиках говядины в Россию.Кроме того, наблюдается тревожная тенденция сокращения маточного поголовья крупного рогатого скота в России, и по прогнозам, к 2030 году стадо может сократиться на 12,5 процента.Высокий спрос на все виды мяса, в том числе на мясную продукцию премиум-класса, также влияет на повышение цен на говядину. Расходы производителей также увеличиваются из-за общего инфляционного роста, что может привести к небольшой коррекции цен, заключили в издании.
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россия, говядина, цены
Экономика, РОССИЯ, Говядина, цены
12:43 20.11.2024
 
НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений

НСМ: отпускная цена говядины в РФ выросла до рекордных 700 рублей за килограмм

© fotolia.com / .shockМясной отдел в гипермаркете
Мясной отдел в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / .shock
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. С начала 2024 года отпускные цены у производителей говядины в России выросли до рекордных 700 рублей за килограмм, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ).
Согласно изданию, Конечные продавцы также столкнулись с ростом цен на 13% с начала года. Поставщики объясняют это увеличением отпускных цен на белорусских предприятиях, основных поставщиках говядины в Россию.
Кроме того, наблюдается тревожная тенденция сокращения маточного поголовья крупного рогатого скота в России, и по прогнозам, к 2030 году стадо может сократиться на 12,5 процента.
Высокий спрос на все виды мяса, в том числе на мясную продукцию премиум-класса, также влияет на повышение цен на говядину. Расходы производителей также увеличиваются из-за общего инфляционного роста, что может привести к небольшой коррекции цен, заключили в издании.
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ЭкономикаРОССИЯГовядинацены
 
 
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