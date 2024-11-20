https://1prime.ru/20241120/govyadina-852946812.html

НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений

НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений - 20.11.2024, ПРАЙМ

НСМ: отпускная цена говядины в России выросла до рекордных значений

С начала 2024 года отпускные цены у производителей говядины в России выросли до рекордных 700 рублей за килограмм, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:43+0300

2024-11-20T12:43+0300

2024-11-20T12:43+0300

экономика

россия

говядина

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/76460/30/764603008_0:6:1500:850_1920x0_80_0_0_5ace858d9c6da1c592345dabddf3c1b8.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. С начала 2024 года отпускные цены у производителей говядины в России выросли до рекордных 700 рублей за килограмм, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ).Согласно изданию, Конечные продавцы также столкнулись с ростом цен на 13% с начала года. Поставщики объясняют это увеличением отпускных цен на белорусских предприятиях, основных поставщиках говядины в Россию.Кроме того, наблюдается тревожная тенденция сокращения маточного поголовья крупного рогатого скота в России, и по прогнозам, к 2030 году стадо может сократиться на 12,5 процента.Высокий спрос на все виды мяса, в том числе на мясную продукцию премиум-класса, также влияет на повышение цен на говядину. Расходы производителей также увеличиваются из-за общего инфляционного роста, что может привести к небольшой коррекции цен, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240816/borsch-850931578.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, говядина, цены