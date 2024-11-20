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В Госдуме призвали эффективнее использовать публичное имущество

В Госдуме призвали эффективнее использовать публичное имущество - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали эффективнее использовать публичное имущество

Для укрепления экономики РФ, помимо повышения ключевой ставки ЦБ, возможно более эффективное использование публичного имущества, а также упрощение правил для... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T08:12+0300

2024-11-20T08:12+0300

2024-11-20T08:12+0300

госдума

имущество

ставка банка россии

малый бизнес

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Для укрепления экономики РФ, помимо повышения ключевой ставки ЦБ, возможно более эффективное использование публичного имущества, а также упрощение правил для банков, которые дают целевые кредиты на развитие, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Хотя Центральный банк России использует свои методы контроля экономики через ставки и курс валют, правительство может предпринять дополнительные полезные шаги. Что конкретно можно сделать? Для начала можно эффективнее использовать публичное имущество, которое зачастую простаивает. Наш принятый закон уже позволяет открыто проводить торги этим имуществом и помогать предпринимателям его получать. Малому бизнесу стало проще выкупать помещения, которые они арендуют", - сказал Гаврилов. По его словам, Центробанк в основном управляет экономикой через процентные ставки, но возможно сделать их более гибкими, в том числе давать более выгодные целевые кредиты тем, кто развивает производство и новые технологии. "Исследования показывают интересный факт: когда деньги вкладываются в развитие инфраструктуры, это не так сильно разгоняет инфляцию, как когда просто не хватает мощностей для производства. Поэтому выгодные кредиты на развитие инфраструктуры – это хороший способ развивать экономику без риска сильного роста цен. Деньги на это можно взять из Фонда национального благосостояния или выпустить специальные банковские облигации", - рассказал депутат. Парламентарий считает, что также можно упростить правила для банков, которые дают целевые кредиты на развитие. По его мнению, банки будут строго следить, чтобы деньги тратились по назначению. "Летом мы приняли закон, который помогает бизнесу и государству вместе развивать промышленность. Сейчас прорабатываем возможность участия ВЭБ.РФ в таких проектах. Когда государственный банк развития участвует в проекте, частным инвесторам становится менее страшно вкладывать свои деньги", - подчеркнул Гаврилов. Он также отметил, что при высоких процентных ставках многие компании могут обанкротиться, поэтому главной задачей является сохранение работающий предприятий и их сотрудников, помогая компаниям справиться с финансовыми трудностями.

https://1prime.ru/20241120/gosduma-852931244.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, имущество, ставка банка россии, малый бизнес