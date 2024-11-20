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Инфляция в России за неделю составила 0,37 процента

Инфляция в России за неделю составила 0,37 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России за неделю составила 0,37 процента

Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%, с начала года цены выросли на 7,41%, следует из публикации Росстата. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:07+0300

2024-11-20T19:07+0300

2024-11-20T19:07+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%, с начала года цены выросли на 7,41%, следует из публикации Росстата. Таким образом, к 18 ноября накопленная с начала года инфляция превысила официальный прогноз Минэкономразвития в 7,3%. При этом ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что рост цен по итогам года составит около 8% или чуть ниже, в то же время прогноз ЦБ РФ - 8-8,5%. В предыдущий отчетный период - с 6 по 11 ноября - рост цен составил 0,3%. "За период с 12 по 18 ноября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,37%, с начала ноября – 100,79%, с начала года – 107,41%", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 4,1%. В частности, огурцы подорожали на 11,3%, помидоры - на 6%, капуста - на 4,7%, лук - на 4,4%, картофель - на 3,8%, свекла - на 1,6%, морковь - на 1,3%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1%. За период с 12 по 18 ноября подорожали: сливочное масло - на 1,4%, сыры - на 1,3%, подсолнечное масло - на 1,2%, рыба мороженая - 1,1%, молоко (пастеризованное), сметана и яйца - на 0,9%, молоко (стерилизованное) - на 0,8%, творог - на 0,6%, вареные колбасы - на 0,5%, говядина, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб и макаронные изделия - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, вермишель и печенье - на 0,3%, мясо кур, ржаной хлеб, рис и пшено - на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и чай - на 0,1%. Снизились цены на мясные и овощные консервы для детского питания, гречку - на 0,2%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники - на 0,4%, пеленки для новорожденных, зубные щетки и женские гигиенические прокладки - на 0,2%, туалетное мыло, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Телевизоры за период с 12 по 18 ноября подорожали на 0,3%, электропылесосы и смартфоны подешевели - на 0,5% и 0,2% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла - на 0,2%. Бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо - на 0,5%. Перелет в салоне экономического класса вырос на 3,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали - на 0,6%, мазь "Левомеколь" - на 0,1%. Одновременно с этим подешевели: валидол - на 0,7%, корвалол - на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,3%, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,1%.

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россия, росстат, инфляция в россии, экономика рф