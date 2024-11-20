https://1prime.ru/20241120/inoagenty-852952878.html
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин - 20.11.2024, ПРАЙМ
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин
Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:03+0300
2024-11-20T15:03+0300
2024-11-20T15:07+0300
госдума
иноагенты
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_60:0:2648:1456_1920x0_80_0_0_57f48980cfd2cd30f3c6dcf4462fbfaf.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее в первом чтении был принят проект об особом порядке выплаты иноагентам средств, полученных за интеллектуальную деятельность, на специальные рублевые счета. "Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов", - заявил Володин в Telegram-канале. Сообщается, что такой порядок выплат коснется поступлений иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. При этом, отметили парламентарии, размер выплат может достигать миллионов рублей.Закон предусматривает зачисление средств без возможности их использовать. Деньги также могут быть переведены в бюджет по решению суда.
https://1prime.ru/20241120/putin-852950685.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_589:0:2530:1456_1920x0_80_0_0_08528a76ad0e5c63bf2a0dbadbe70ef2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, иноагенты, вячеслав володин
Госдума, иноагенты, Вячеслав Володин
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин
Володин: иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России и ее граждан
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в первом чтении был принят проект об особом порядке выплаты иноагентам средств, полученных за интеллектуальную деятельность, на специальные рублевые счета. "Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов", - заявил Володин в Telegram-канале.
Сообщается, что такой порядок выплат коснется поступлений иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. При этом, отметили парламентарии, размер выплат может достигать миллионов рублей.
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг
Закон предусматривает зачисление средств без возможности их использовать. Деньги также могут быть переведены в бюджет по решению суда.