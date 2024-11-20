Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241120/inoagenty-852952878.html
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин - 20.11.2024, ПРАЙМ
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин
Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:03+0300
2024-11-20T15:07+0300
госдума
иноагенты
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_60:0:2648:1456_1920x0_80_0_0_57f48980cfd2cd30f3c6dcf4462fbfaf.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее в первом чтении был принят проект об особом порядке выплаты иноагентам средств, полученных за интеллектуальную деятельность, на специальные рублевые счета. "Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов", - заявил Володин в Telegram-канале. Сообщается, что такой порядок выплат коснется поступлений иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. При этом, отметили парламентарии, размер выплат может достигать миллионов рублей.Закон предусматривает зачисление средств без возможности их использовать. Деньги также могут быть переведены в бюджет по решению суда.
https://1prime.ru/20241120/putin-852950685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_589:0:2530:1456_1920x0_80_0_0_08528a76ad0e5c63bf2a0dbadbe70ef2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, иноагенты, вячеслав володин
Госдума, иноагенты, Вячеслав Володин
15:03 20.11.2024 (обновлено: 15:07 20.11.2024)
 
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин

Володин: иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России и ее граждан

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в первом чтении был принят проект об особом порядке выплаты иноагентам средств, полученных за интеллектуальную деятельность, на специальные рублевые счета. "Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов", - заявил Володин в Telegram-канале.
Сообщается, что такой порядок выплат коснется поступлений иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. При этом, отметили парламентарии, размер выплат может достигать миллионов рублей.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг
14:22
Закон предусматривает зачисление средств без возможности их использовать. Деньги также могут быть переведены в бюджет по решению суда.
 
ГосдумаиноагентыВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала