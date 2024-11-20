https://1prime.ru/20241120/inoagenty-852952878.html

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин - 20.11.2024, ПРАЙМ

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин

Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:03+0300

2024-11-20T15:03+0300

2024-11-20T15:07+0300

госдума

иноагенты

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее в первом чтении был принят проект об особом порядке выплаты иноагентам средств, полученных за интеллектуальную деятельность, на специальные рублевые счета. "Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов", - заявил Володин в Telegram-канале. Сообщается, что такой порядок выплат коснется поступлений иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. При этом, отметили парламентарии, размер выплат может достигать миллионов рублей.Закон предусматривает зачисление средств без возможности их использовать. Деньги также могут быть переведены в бюджет по решению суда.

https://1prime.ru/20241120/putin-852950685.html

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госдума, иноагенты, вячеслав володин