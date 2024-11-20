https://1prime.ru/20241120/investory-852946952.html

ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов

ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов - 20.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов с момента начала его действия в 2021 году прошли 12,5 миллиона человек, из них треть - успешно,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:48+0300

2024-11-20T12:48+0300

2024-11-20T12:48+0300

экономика

россия

инвесторы

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов с момента начала его действия в 2021 году прошли 12,5 миллиона человек, из них треть - успешно, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Тестирование работает - 12,5 миллиона человек его прошло .., примерно 1 миллион человек ежеквартально. Что важно - успешно сдают тест, но не так много людей", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов". По его словам, порядка трети инвесторов проходят тестирование успешно, из них половина - с первого раза. "Мы не ограничиваем количество попыток, но есть определенные требования к тому, как это происходит. Многие люди, не прошедшие тестирование, отказываются от приобретения сложных инструментов, начинают с более простых", - сказал он. "Тяжелее всего тесты сдаются по сложным историям, "плечо" всегда вызывает у людей вопросы - это уже понятная вещь, что начинающие инвесторы особенность торговли с "плечом" не до конца понимают, что такое маржинальная торговля", - сказал он журналистами в кулуарах конференции. Обязательным тестирование неквалифицированных инвесторов для доступа к сложным инструментам стало с октября 2021 года.

https://1prime.ru/20241023/minfin-852366582.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвесторы