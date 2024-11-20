Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/investory-852946952.html
ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов
ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов - 20.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов
Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов с момента начала его действия в 2021 году прошли 12,5 миллиона человек, из них треть - успешно,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:48+0300
2024-11-20T12:48+0300
экономика
россия
инвесторы
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов с момента начала его действия в 2021 году прошли 12,5 миллиона человек, из них треть - успешно, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Тестирование работает - 12,5 миллиона человек его прошло .., примерно 1 миллион человек ежеквартально. Что важно - успешно сдают тест, но не так много людей", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов". По его словам, порядка трети инвесторов проходят тестирование успешно, из них половина - с первого раза. "Мы не ограничиваем количество попыток, но есть определенные требования к тому, как это происходит. Многие люди, не прошедшие тестирование, отказываются от приобретения сложных инструментов, начинают с более простых", - сказал он. "Тяжелее всего тесты сдаются по сложным историям, "плечо" всегда вызывает у людей вопросы - это уже понятная вещь, что начинающие инвесторы особенность торговли с "плечом" не до конца понимают, что такое маржинальная торговля", - сказал он журналистами в кулуарах конференции. Обязательным тестирование неквалифицированных инвесторов для доступа к сложным инструментам стало с октября 2021 года.
https://1prime.ru/20241023/minfin-852366582.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, инвесторы
Экономика, РОССИЯ, инвесторы
12:48 20.11.2024
 
ЦБ оценил число участников тестирования неквалифицированных инвесторов

Мамута: тестирование неквалифицированных инвесторов прошли 12,5 млн человек

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов с момента начала его действия в 2021 году прошли 12,5 миллиона человек, из них треть - успешно, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Тестирование работает - 12,5 миллиона человек его прошло .., примерно 1 миллион человек ежеквартально. Что важно - успешно сдают тест, но не так много людей", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов".
По его словам, порядка трети инвесторов проходят тестирование успешно, из них половина - с первого раза. "Мы не ограничиваем количество попыток, но есть определенные требования к тому, как это происходит. Многие люди, не прошедшие тестирование, отказываются от приобретения сложных инструментов, начинают с более простых", - сказал он.
"Тяжелее всего тесты сдаются по сложным историям, "плечо" всегда вызывает у людей вопросы - это уже понятная вещь, что начинающие инвесторы особенность торговли с "плечом" не до конца понимают, что такое маржинальная торговля", - сказал он журналистами в кулуарах конференции.
Обязательным тестирование неквалифицированных инвесторов для доступа к сложным инструментам стало с октября 2021 года.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Инвесторы в России должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС
23 октября, 16:07
 
ЭкономикаРОССИЯинвесторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала