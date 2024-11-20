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ВТБ спрогнозировал рост рынка ипотеки на ИЖС в России в 2024 году

ВТБ спрогнозировал рост рынка ипотеки на ИЖС в России в 2024 году - 20.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал рост рынка ипотеки на ИЖС в России в 2024 году

Рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России вырастет по итогам 2024 года всего на 16% и превысит 625 миллиардов рублей, в четвертом... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:05+0300

2024-11-20T15:05+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России вырастет по итогам 2024 года всего на 16% и превысит 625 миллиардов рублей, в четвертом квартале продажи ипотеки сократятся почти на четверть по сравнению с третьим кварталом 2024 года, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 миллиардов рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж. Значительное сокращение темпов роста станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок", - говорится в сообщении. Банк отмечает, что рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал "охлаждаться" с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по "семейной" и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой, отмечает пресс-служба. "Так, за июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам", - подчеркивает банк. Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. "К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки "забуксовали" и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся "в плюсе" исключительно за счет увеличения среднего "чека", так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее", – приводятся в сообщении его слова, сказанные в рамках форума ИЖС.Северо-Запад.

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