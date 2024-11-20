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Япония в октябре увеличила экспорт в Россию автомобилей на 45,8%

Япония в октябре увеличила экспорт в Россию автомобилей на 45,8% - 20.11.2024, ПРАЙМ

Япония в октябре увеличила экспорт в Россию автомобилей на 45,8%

Япония в октябре увеличила экспорт в Россию автомобилей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 45,8%, аудио- и видеоаппаратуры на 53,8%, бумаги и... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T03:30+0300

2024-11-20T03:30+0300

2024-11-20T03:30+0300

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ТОКИО, 20 ноя – ПРАЙМ. Япония в октябре увеличила экспорт в Россию автомобилей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 45,8%, аудио- и видеоаппаратуры на 53,8%, бумаги и бумажных изделий на 180%, пластмассы – на 228%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. Также на 27% вырос экспорт автодеталей, на 18,4% - мотоциклов, на 15,8% – резины и изделий из нее. В то же время на 59,7% сократился импорт медицинских изделий, на 10% - электрогенераторов.

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бизнес, россия, япония, токио, минфин японии