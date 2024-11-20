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Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы
Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы - 20.11.2024, ПРАЙМ
Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы
Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T02:31+0300
2024-11-20T02:31+0300
2024-11-20T02:31+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Самым "невыгодным" месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату", - сказал Южалин.
По его словам, в месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, потому как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.
"По закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - объяснил эксперт.
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бизнес, общество , москва, superjob
Бизнес, Общество , МОСКВА, SuperJob
Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы
Юрист Южалин: наименее выгодными для отпуска в 2025 году будут январь, май, июнь и ноябрь
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Самым "невыгодным" месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату", - сказал Южалин.
По его словам, в месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, потому как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.
"По закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - объяснил эксперт.