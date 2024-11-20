https://1prime.ru/20241120/jurist-852932258.html

Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы

Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы - 20.11.2024, ПРАЙМ

Юрист назвал самые невыгодные для отпуска месяцы

Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T02:31+0300

2024-11-20T02:31+0300

2024-11-20T02:31+0300

бизнес

общество

москва

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852932258.jpg?1732059100

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Самым "невыгодным" месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату", - сказал Южалин. По его словам, в месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, потому как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. "По закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - объяснил эксперт.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, superjob